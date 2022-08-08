Сергей РЕБРОВ: «Завоевание двух титулов мотивирует меня продолжать работу»

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров рассказал о задачах команды на сезон.

«Я не прекращаю работать, даже если достиг нужного результата. В Венгрии я трижды завоевывал титул чемпиона. Понимаю, что все довольны трофеями, которые мы выиграли в последнем сезоне, поэтому мы упорно работаем над подготовкой к следующей кампании.‎

Я верю, что конкуренция будет мощной. В лиге ОАЭ много выдающихся легионеров, находящихся на хорошем уровне. Я также считаю, что местный чемпионат действительно захватывающий. Здесь приятно работать, а завоевание двух титулов в первом сезоне с командой мотивирует меня продолжать работу», - сказал Ребров.