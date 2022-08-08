Чемпионат Украины08 августа 2022, 09:33 |
108
0
Кривбасс подвел итоги сборов в Закарпатье
Команда Юрия Вернидуба провела 4 матча
08 августа 2022, 09:33 |
108
0
Футбольный клуб из Кривого Рога «Кривбасс» подвел итоги сборов в Закарпатье. Команда Юрия Вернидуба провела 4 матча, в которых забила 15 мячей.
Центральным матчем был спаринг «Кривбасса» и «Металлиста», который завершился со счетом 1:1.
Также футбольный клуб из Кривого Рога сыграл с «Ворсклой» (2:3), «Севлюшем» (9:0) и «Минаем» (3:1).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 августа 2022, 07:00 0
Бразилец Исмаили весь матч оставался на скамейке запасных «Лилля»
Футбол | 07 августа 2022, 13:45 0
Жереми Ливолану удался невероятный удар
Футбол | 08.08.2022, 06:15
Футбол | 07.08.2022, 12:30
Футбол | 07.08.2022, 21:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.08.2022, 11:06 8
06.08.2022, 18:12 1
07.08.2022, 09:59 32
06.08.2022, 10:29 8
06.08.2022, 14:00 2
07.08.2022, 01:23
07.08.2022, 16:50
08.08.2022, 04:20 1