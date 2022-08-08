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Чемпионат Украины
08 августа 2022, 09:33 |
108
0

Кривбасс подвел итоги сборов в Закарпатье

Команда Юрия Вернидуба провела 4 матча

08 августа 2022, 09:33 |
108
0
Кривбасс подвел итоги сборов в Закарпатье
Instagram. Кривбасс

Футбольный клуб из Кривого Рога «Кривбасс» подвел итоги сборов в Закарпатье. Команда Юрия Вернидуба провела 4 матча, в которых забила 15 мячей.

Центральным матчем был спаринг «Кривбасса» и «Металлиста», который завершился со счетом 1:1.

Также футбольный клуб из Кривого Рога сыграл с «Ворсклой» (2:3), «Севлюшем» (9:0) и «Минаем» (3:1).

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Источник Sport.ua
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