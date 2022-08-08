Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Лучшие моменты 1-го тура Франции. Фонсека стартовал с разгрома
Чемпионат Франции
Тулуза
07.08.2022, FT 1 : 1
Ницца
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
08 августа 2022, 07:00 | Обновлено 08 августа 2022, 07:22
914
0

ВИДЕО. Лучшие моменты 1-го тура Франции. Фонсека стартовал с разгрома

Бразилец Исмаили весь матч оставался на скамейке запасных «Лилля»

08 августа 2022, 07:00 | Обновлено 08 августа 2022, 07:22
914
0
ВИДЕО. Лучшие моменты 1-го тура Франции. Фонсека стартовал с разгрома
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

В воскресенье, 7 августа, состоялись 7 матчей 1-го тура Лиги 1.

«Лилль» под руководством португальца Пауло Фонсеки, экс-наставника «Шахтера», стартовал в сезоне с разгромной победы над «Осерром». Бразилец Исмаили, выступавший за горняков, весь матч оставался на скамейке запасных хозяев поля.

Чемпионат Франции. Лига 1

1-й тур, 7 августа

  • 14:00. Тулуза – Ницца – 1:1
  • 16:00. Анже – Нант – 0:0
  • 16:00. Ланс – Брест – 3:2
  • 16:00. Лилль – Осер – 4:1
  • 16:00. Монпелье – Труа – 3:2
  • 18:05. Ренн – Лорьян – 0:1
  • 21:45. Марсель – Реймс – 4:1

Смотрите видеообзоры матчей 1-го тура

14:00. Тулуза – Ницца – 1:1

16:00. Анже – Нант – 0:0

16:00. Ланс – Брест – 3:2

16:00. Лилль – Осер – 4:1

16:00. Монпелье – Труа – 3:2

18:05. Ренн – Лорьян – 0:1

21:45. Марсель – Реймс – 4:1

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Аарон Рамзи (Ницца).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Тейс Даллинга (Тулуза).
По теме:
Металлист 1925 – Диназ – 4:2. Видео голов и обзор матча
Штутгарт – РБ Лейпциг – 1:1. Видео голов и обзор матча
Манчестер Юнайтед – Брайтон – 1:2. Видео голов и обзор матча
Лига 1 чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор Лилль Осер Тулуза Ницца Нант Ланс Монпелье Брест (Франция) Анже Труа Ренн Лорьян Марсель Реймс Паулу Фонсека Исмаили
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Возвращение после венгерского плена. Почему Зубков выбрал Шахтер
Футбол | 07 августа 2022, 13:05 7
Возвращение после венгерского плена. Почему Зубков выбрал Шахтер
Возвращение после венгерского плена. Почему Зубков выбрал Шахтер

Обозреватель Sport.ua – о переходе в «Шахтер» хавбека сборной Украины

Кремонезе намерен приобрести экс-бека Динамо за 1,6 миллиона долларов
Футбол | 07 августа 2022, 10:26 1
Кремонезе намерен приобрести экс-бека Динамо за 1,6 миллиона долларов
Кремонезе намерен приобрести экс-бека Динамо за 1,6 миллиона долларов

Грузин Лочошвили близок к переезду в Италию

Покусанные волками. Рома разгромила Шахтер в товарищеском матче
Футбол | 07.08.2022, 23:40
Покусанные волками. Рома разгромила Шахтер в товарищеском матче
Покусанные волками. Рома разгромила Шахтер в товарищеском матче
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «В Днепре-1 помогли мне сделать тот шаг, который я сделал»
Футбол | 08.08.2022, 03:03
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «В Днепре-1 помогли мне сделать тот шаг, который я сделал»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «В Днепре-1 помогли мне сделать тот шаг, который я сделал»
Рома – Шахтер – 5:0. Очень слабая защита. Видео голов и обзор матча
Футбол | 07.08.2022, 23:55
Рома – Шахтер – 5:0. Очень слабая защита. Видео голов и обзор матча
Рома – Шахтер – 5:0. Очень слабая защита. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Венгрия - это маленькая россия»
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Венгрия - это маленькая россия»
06.08.2022, 18:12 1
Теннис
УЕФА огласил наказание для Фенербахче за скандальные скандирования фанатов
УЕФА огласил наказание для Фенербахче за скандальные скандирования фанатов
06.08.2022, 10:29 8
Футбол
ВИДЕО. Роналду покинул стадион? Тен Хаг резко заткнул журналиста
ВИДЕО. Роналду покинул стадион? Тен Хаг резко заткнул журналиста
06.08.2022, 22:43 4
Футбол
Эвертон проиграл Челси на старте АПЛ. Миколенко сделал сэйв в подкате
Эвертон проиграл Челси на старте АПЛ. Миколенко сделал сэйв в подкате
06.08.2022, 21:38 4
Футбол
Мимо золота. Магучих и Табашник завоевали серебро и бронзу этапа БЛ
Мимо золота. Магучих и Табашник завоевали серебро и бронзу этапа БЛ
06.08.2022, 18:46 6
Другие виды
Женская сборная Украины разошлась миром с Индией и входит в топ-3
Женская сборная Украины разошлась миром с Индией и входит в топ-3
07.08.2022, 01:23
Другие виды
ВИДЕО. Гори в аду. Фанаты Десны обратились к Масалову, который ушел в Уфу
ВИДЕО. Гори в аду. Фанаты Десны обратились к Масалову, который ушел в Уфу
07.08.2022, 11:06 8
Футбол
Наказание Фенербахче, возвращение ПроФутбола, новый претендент на Мудрика
Наказание Фенербахче, возвращение ПроФутбола, новый претендент на Мудрика
07.08.2022, 06:00
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности