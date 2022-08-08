ВИДЕО. Лучшие моменты 1-го тура Франции. Фонсека стартовал с разгрома

В воскресенье, 7 августа, состоялись 7 матчей 1-го тура Лиги 1.

«Лилль» под руководством португальца Пауло Фонсеки, экс-наставника «Шахтера», стартовал в сезоне с разгромной победы над «Осерром». Бразилец Исмаили, выступавший за горняков, весь матч оставался на скамейке запасных хозяев поля.

Чемпионат Франции. Лига 1

1-й тур, 7 августа

14:00. Тулуза – Ницца – 1:1

16:00. Анже – Нант – 0:0

16:00. Ланс – Брест – 3:2

16:00. Лилль – Осер – 4:1

16:00. Монпелье – Труа – 3:2

18:05. Ренн – Лорьян – 0:1

21:45. Марсель – Реймс – 4:1

Смотрите видеообзоры матчей 1-го тура

14:00. Тулуза – Ницца – 1:1

16:00. Анже – Нант – 0:0

16:00. Ланс – Брест – 3:2

16:00. Лилль – Осер – 4:1

16:00. Монпелье – Труа – 3:2

18:05. Ренн – Лорьян – 0:1

21:45. Марсель – Реймс – 4:1