ВИДЕО. Лучшие моменты 1-го тура Франции. Фонсека стартовал с разгрома
Бразилец Исмаили весь матч оставался на скамейке запасных «Лилля»
В воскресенье, 7 августа, состоялись 7 матчей 1-го тура Лиги 1.
«Лилль» под руководством португальца Пауло Фонсеки, экс-наставника «Шахтера», стартовал в сезоне с разгромной победы над «Осерром». Бразилец Исмаили, выступавший за горняков, весь матч оставался на скамейке запасных хозяев поля.
Чемпионат Франции. Лига 1
1-й тур, 7 августа
- 14:00. Тулуза – Ницца – 1:1
- 16:00. Анже – Нант – 0:0
- 16:00. Ланс – Брест – 3:2
- 16:00. Лилль – Осер – 4:1
- 16:00. Монпелье – Труа – 3:2
- 18:05. Ренн – Лорьян – 0:1
- 21:45. Марсель – Реймс – 4:1
Смотрите видеообзоры матчей 1-го тура
14:00. Тулуза – Ницца – 1:1
16:00. Анже – Нант – 0:0
16:00. Ланс – Брест – 3:2
16:00. Лилль – Осер – 4:1
16:00. Монпелье – Труа – 3:2
18:05. Ренн – Лорьян – 0:1
21:45. Марсель – Реймс – 4:1
События матча
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