Тайный сезон! Матчи УПЛ могут пройти без обнародования времени и места
По данным Цыганыка, секретный календарь УПЛ болельщики могут и не узнать
Новый сезон Украинской Премьер-лиги может стать уникальным и пройти в тайном режиме, без предварительного разглашения места проведения и времени начала поединков.
Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал подробности:
«Министерство чрезвычайных ситуаций попросило не сообщать о времени начала матчей и месте их проведения. В связи с опасностью и угрозой терактов в военное время.
Есть много вопросов. Болельщики требуют: хотим календарь УПЛ. Но мы можем никогда не узнать его. Может быть, мы узнаем его в последний момент. Еще есть много нюансов, которые нужно проработать. Не так все просто».
Предварительно планируется, что новый сезон чемпионата Украины стартует 23 августа.
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