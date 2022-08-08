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Украина. Премьер лига
08 августа 2022, 06:45 | Обновлено 08 августа 2022, 07:27
1444
3

Тайный сезон! Матчи УПЛ могут пройти без обнародования времени и места

По данным Цыганыка, секретный календарь УПЛ болельщики могут и не узнать

08 августа 2022, 06:45 | Обновлено 08 августа 2022, 07:27
1444
3
Тайный сезон! Матчи УПЛ могут пройти без обнародования времени и места
ФК Динамо Киев

Новый сезон Украинской Премьер-лиги может стать уникальным и пройти в тайном режиме, без предварительного разглашения места проведения и времени начала поединков.

Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал подробности:

«Министерство чрезвычайных ситуаций попросило не сообщать о времени начала матчей и месте их проведения. В связи с опасностью и угрозой терактов в военное время.

Есть много вопросов. Болельщики требуют: хотим календарь УПЛ. Но мы можем никогда не узнать его. Может быть, мы узнаем его в последний момент. Еще есть много нюансов, которые нужно проработать. Не так все просто».

Предварительно планируется, что новый сезон чемпионата Украины стартует 23 августа.

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Игорь Цыганык чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига даты и время матчей
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Источник Циганик LIVE
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Комментарии 3
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Serhiy Vyhryst
Так не вийде. Інсайдери та журналісти все розкажуть. Бо люди хочуть ... знати.
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+1
zelc006
Бдемо грати дістанційно! Бо  , то вже не на часі! Требо маскуватися по бомбосховищам!
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0
Roma513
Чергова маечня від ціганіка, наще замарачуватися судей відволікати и т.д, на пальцях чи на папірі провести тоді жереб тай годі
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0
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