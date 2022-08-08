Тайный сезон! Матчи УПЛ могут пройти без обнародования времени и места

Новый сезон Украинской Премьер-лиги может стать уникальным и пройти в тайном режиме, без предварительного разглашения места проведения и времени начала поединков.

Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал подробности:

«Министерство чрезвычайных ситуаций попросило не сообщать о времени начала матчей и месте их проведения. В связи с опасностью и угрозой терактов в военное время.

Есть много вопросов. Болельщики требуют: хотим календарь УПЛ. Но мы можем никогда не узнать его. Может быть, мы узнаем его в последний момент. Еще есть много нюансов, которые нужно проработать. Не так все просто».

Предварительно планируется, что новый сезон чемпионата Украины стартует 23 августа.