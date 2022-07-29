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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Исполком УАФ утвердил 23 августа базовым днем 1-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
29 июля 2022, 15:25 | Обновлено 29 июля 2022, 15:40
605
1

ОФИЦИАЛЬНО. Исполком УАФ утвердил 23 августа базовым днем 1-го тура УПЛ

Чемпионат начнется накануне Дня Независимости Украины

29 июля 2022, 15:25 | Обновлено 29 июля 2022, 15:40
605
1
ОФИЦИАЛЬНО. Исполком УАФ утвердил 23 августа базовым днем 1-го тура УПЛ
УАФ

Исполком УАФ утвердил план-календарь следующего сезона, согласно которому базовый день первого тура чемпионата Украины определен 23 августа.

Напомним, прошлый сезон украинской Премьер-лиги был завершен досрочно из-за полномасштабного военного вторжения Московии.

Стоит отметить, что действующее военное положение в Украине действует как раз до 23 августа, но наверняка будет пролонгировано.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 1
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Aleksandr Plutakhin
Проведення чемпіонату буде теж "на відстані", онлайн? Складається враження що країна поділена на декілька таких саме країн, де одна веде бойові дії, коротше ВІЙНА. Друга подорожує, відпочиває і "голивудить" у нічний час, а третя робить вигляд що все гаразд і збирається проводити футбольні матчі. Четверта і усі інші ...... Щє одна спостерігає за усією цією виставою абсурду. Чи це лише деяким так здається? 
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