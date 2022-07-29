ОФИЦИАЛЬНО. Исполком УАФ утвердил 23 августа базовым днем 1-го тура УПЛ

Исполком УАФ утвердил план-календарь следующего сезона, согласно которому базовый день первого тура чемпионата Украины определен 23 августа.

Напомним, прошлый сезон украинской Премьер-лиги был завершен досрочно из-за полномасштабного военного вторжения Московии.

Стоит отметить, что действующее военное положение в Украине действует как раз до 23 августа, но наверняка будет пролонгировано.