Футбольный аналитик вошел в тренерский штаб Металлиста

Футбольный аналитик Андрей Колесник назначен на должность в тренерском штабе «Металлист».

Специалист будет работать тренером-аналитиком харьковской команды. сообщил вице-президент клуба Евгений Красников.

Андрей Колесник работал на аналогичной должности в «Металлисте» с августа 2020 по февраль 2022 года.