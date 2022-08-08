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Украина. Премьер лига
08 августа 2022, 06:29 | Обновлено 08 августа 2022, 06:44
205
0

Футбольный аналитик вошел в тренерский штаб Металлиста

Андрей Колесник уже работал на аналогичной должности полтора года

08 августа 2022, 06:29 | Обновлено 08 августа 2022, 06:44
205
0
Футбольный аналитик вошел в тренерский штаб Металлиста
ФК Металлист Харьков. Андрей Колесник

Футбольный аналитик Андрей Колесник назначен на должность в тренерском штабе «Металлист».

Специалист будет работать тренером-аналитиком харьковской команды. сообщил вице-президент клуба Евгений Красников.

Андрей Колесник работал на аналогичной должности в «Металлисте» с августа 2020 по февраль 2022 года.

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Андрей Колесник (тренер) Металлист Харьков Евгений Красников
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Источник ФК Металлист
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