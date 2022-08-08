Украина. Премьер лига08 августа 2022, 06:29 | Обновлено 08 августа 2022, 06:44
205
0
Футбольный аналитик вошел в тренерский штаб Металлиста
Андрей Колесник уже работал на аналогичной должности полтора года
08 августа 2022, 06:29 | Обновлено 08 августа 2022, 06:44
205
0
Футбольный аналитик Андрей Колесник назначен на должность в тренерском штабе «Металлист».
Специалист будет работать тренером-аналитиком харьковской команды. сообщил вице-президент клуба Евгений Красников.
Андрей Колесник работал на аналогичной должности в «Металлисте» с августа 2020 по февраль 2022 года.
Читайте также:ОФИЦИАЛЬНО. Кобин - спортивный директор Металлиста
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 августа 2022, 13:45 0
Жереми Ливолану удался невероятный удар
Теннис | 07 августа 2022, 21:19 1
Опытная эстонка поборется с россиянкой за трофей
Футбол | 07.08.2022, 22:23
Футбол | 07.08.2022, 11:06
Футбол | 07.08.2022, 14:03
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.08.2022, 08:46 3
07.08.2022, 12:30 2
06.08.2022, 10:29 8
06.08.2022, 18:25 15
06.08.2022, 18:12 1
06.08.2022, 21:38 4
06.08.2022, 18:46 6
06.08.2022, 11:27 3