WTA08 августа 2022, 05:12 | Обновлено 08 августа 2022, 05:25
125
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Роджерс в финале WTA Сан-Хосе выиграла тай-брейк, но затем проиграла матч
Финальный поединок хардового турнира длился 2 часа 34 минуты
08 августа 2022, 05:12 | Обновлено 08 августа 2022, 05:25
125
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Американская теннисистка Шелби Роджерс (WTA 45) в трех сетах проиграла финал хардового турнира в Сан-Хосе.
Она выиграла у спортсменки без флага (WTA 12) первый сет на тай-брейке, но уступила два следующих.
Матч продолжался 2 часа 34 минуты. Это была третья игра этих теннисисток между собой, и Роджерс теперь уступает (1:2).
WTA 500. Сан-Хосе (США)
Женщины, финал
Шелби Роджерс (США) – Дарья Касаткина [7] – 7:6 (7:2), 6:1, 6:2
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