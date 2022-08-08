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WTA
08 августа 2022, 05:12 | Обновлено 08 августа 2022, 05:25
125
0

Роджерс в финале WTA Сан-Хосе выиграла тай-брейк, но затем проиграла матч

Финальный поединок хардового турнира длился 2 часа 34 минуты

08 августа 2022, 05:12 | Обновлено 08 августа 2022, 05:25
125
0
Роджерс в финале WTA Сан-Хосе выиграла тай-брейк, но затем проиграла матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Шелби Роджерс

Американская теннисистка Шелби Роджерс (WTA 45) в трех сетах проиграла финал хардового турнира в Сан-Хосе.

Она выиграла у спортсменки без флага (WTA 12) первый сет на тай-брейке, но уступила два следующих.

Матч продолжался 2 часа 34 минуты. Это была третья игра этих теннисисток между собой, и Роджерс теперь уступает (1:2).

WTA 500. Сан-Хосе (США)

Женщины, финал

Шелби Роджерс (США) – Дарья Касаткина [7] – 7:6 (7:2), 6:1, 6:2

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Источник Sport.ua
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