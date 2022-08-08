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  4. Дэвид МОЙЕС: «Тактически Манчестер Сити полностью переиграли нас»
Англия
08 августа 2022, 04:40 |
48
0

Дэвид МОЙЕС: «Тактически Манчестер Сити полностью переиграли нас»

Наставник «Вест Хэма» – о поражении в первом туре АПЛ

08 августа 2022, 04:40 |
48
0
Дэвид МОЙЕС: «Тактически Манчестер Сити полностью переиграли нас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Мойес

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в матче 1-го тура АПЛ.

«Сити» был очень хорош. Я чувствовал, что тактически они полностью переиграли нас сегодня. Они играли иначе, чем в конце прошлого сезона. Оба их крайних защитника играли в середине поля как полузащитники. Мы очень старались воспроизвести то, что показали в прошлой игре с ними.

Что касается Холанда, он выглядит как тот, кто станет выдающимся футболистом. Он демонстрировал такие же забегания, как и в игре с «Ливерпулем», - сказал Мойес.

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Источник BBC
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