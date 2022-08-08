Дэвид МОЙЕС: «Тактически Манчестер Сити полностью переиграли нас»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:2) в матче 1-го тура АПЛ.

«Сити» был очень хорош. Я чувствовал, что тактически они полностью переиграли нас сегодня. Они играли иначе, чем в конце прошлого сезона. Оба их крайних защитника играли в середине поля как полузащитники. Мы очень старались воспроизвести то, что показали в прошлой игре с ними.

Что касается Холанда, он выглядит как тот, кто станет выдающимся футболистом. Он демонстрировал такие же забегания, как и в игре с «Ливерпулем», - сказал Мойес.