ХАВИ: «Есть много вещей, которые нужно улучшить»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Пумасом» (6:0) в Кубке Гемпера.

«Игра подарила множество эмоций, как нам, так и нашим болельщикам. Мы всегда хотим преобразовывать нашу игру в титулы. Сегодня мы добились успеха. Кубок Гэмпера – это не только вечеринка, но и титул.

Мы должны начать сезон с той же интенсивностью, желанием, голодом, которые были в начале этой игры. С таким подходом мы будем на правильном пути. Это неоспоримо.

Есть много вещей, которые нужно улучшить. Стратегия… но сейчас я очень счастлив. Я не знаю, что будет с де Йонгом. До 31 августа станет известно», - сказал Хави.