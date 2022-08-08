ХАВИ: «Есть много вещей, которые нужно улучшить»
Наставник «Барселоны» – о победе в Кубке Гемпера
Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу над «Пумасом» (6:0) в Кубке Гемпера.
«Игра подарила множество эмоций, как нам, так и нашим болельщикам. Мы всегда хотим преобразовывать нашу игру в титулы. Сегодня мы добились успеха. Кубок Гэмпера – это не только вечеринка, но и титул.
Мы должны начать сезон с той же интенсивностью, желанием, голодом, которые были в начале этой игры. С таким подходом мы будем на правильном пути. Это неоспоримо.
Есть много вещей, которые нужно улучшить. Стратегия… но сейчас я очень счастлив. Я не знаю, что будет с де Йонгом. До 31 августа станет известно», - сказал Хави.
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