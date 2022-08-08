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Штутгарт
07.08.2022, FT 1 : 1
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Германия
08 августа 2022, 03:33 | Обновлено 08 августа 2022, 03:42
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0

Штутгарт – РБ Лейпциг – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии

08 августа 2022, 03:33 | Обновлено 08 августа 2022, 03:42
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0
Штутгарт – РБ Лейпциг – 1:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» на выезде сыграл вничью со «Штутгартом» со счетом 1:1.

События матча

31’
ГОЛ ! Мяч забил Науиру Ахамада (Штутгарт).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).
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Источник Sport.ua
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