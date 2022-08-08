07.08.2022, FT 1 : 1
Германия08 августа 2022, 03:33 | Обновлено 08 августа 2022, 03:42
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Штутгарт – РБ Лейпциг – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии
08 августа 2022, 03:33 | Обновлено 08 августа 2022, 03:42
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В матче 1-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» на выезде сыграл вничью со «Штутгартом» со счетом 1:1.
События матча
31’
ГОЛ ! Мяч забил Науиру Ахамада (Штутгарт).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).
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