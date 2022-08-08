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Англия
08 августа 2022, 01:21 | Обновлено 08 августа 2022, 01:52
9
0

Лестер – Брентфорд – 2:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

08 августа 2022, 01:21 | Обновлено 08 августа 2022, 01:52
9
0
Лестер – Брентфорд – 2:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» на своем поле сыграл вничью с «Брентфордом» со счетом 2:2.

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Источник Sport.ua
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