Англия08 августа 2022, 01:21 | Обновлено 08 августа 2022, 01:52
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Лестер – Брентфорд – 2:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
08 августа 2022, 01:21 | Обновлено 08 августа 2022, 01:52
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В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» на своем поле сыграл вничью с «Брентфордом» со счетом 2:2.
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