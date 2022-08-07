Англия07 августа 2022, 20:15 |
2588
0
ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «Мне все равно, сколько забьет Холанд»
Наставник «Манчестер Сити» - о новичке команды
07 августа 2022, 20:15 |
2588
0
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от выступлений новичка команды Эрлинга Холанда в новом сезоне:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 августа 2022, 15:53 0
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
Бокс | 07 августа 2022, 16:19 3
Американский боксер готов драться с Василием Ломаченко
Футбол | 07.08.2022, 08:46
Футбол | 07.08.2022, 14:03
Футбол | 07.08.2022, 13:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.08.2022, 01:23 2
06.08.2022, 14:00 2
06.08.2022, 06:52 3
06.08.2022, 11:27 3
06.08.2022, 22:43 4
06.08.2022, 18:12 1
05.08.2022, 22:04
05.08.2022, 17:21 17