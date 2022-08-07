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  4. ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «Мне все равно, сколько забьет Холанд»
Англия
07 августа 2022, 20:15 |
2588
0

ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «Мне все равно, сколько забьет Холанд»

Наставник «Манчестер Сити» - о новичке команды

07 августа 2022, 20:15 |
2588
0
ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «Мне все равно, сколько забьет Холанд»
ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от выступлений новичка команды Эрлинга Холанда в новом сезоне:

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Источник Sport.ua
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