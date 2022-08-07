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  4. ВИДЕО. Холанд забил дебютный гол за Манчестер Сити
Англия
07 августа 2022, 19:59 |
540
0

ВИДЕО. Холанд забил дебютный гол за Манчестер Сити

Форвард «Манчестер Сити» реализовал пенальти в матче с «Вест Хэмом»

07 августа 2022, 19:59 |
540
0
ВИДЕО. Холанд забил дебютный гол за Манчестер Сити
ФК Манчестер Сити

Сегодня «Манчестер Сити» в первом туре АПЛ на выезде играем с «Вест Хэмом». После первого тайма счет 1:0 в пользу чемпионов Англии.

На 36-й минуте своим дебютным голом в официальных матчах за «Манчестер Сити» отличился Эрлинг Холанд. Он реализовал пенальти, который сам и заработал:

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Источник Sport.ua
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