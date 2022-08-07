ВИДЕО. Холанд забил дебютный гол за Манчестер Сити

Сегодня «Манчестер Сити» в первом туре АПЛ на выезде играем с «Вест Хэмом». После первого тайма счет 1:0 в пользу чемпионов Англии.

На 36-й минуте своим дебютным голом в официальных матчах за «Манчестер Сити» отличился Эрлинг Холанд. Он реализовал пенальти, который сам и заработал: