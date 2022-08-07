Англия07 августа 2022, 19:59 |
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ВИДЕО. Холанд забил дебютный гол за Манчестер Сити
Форвард «Манчестер Сити» реализовал пенальти в матче с «Вест Хэмом»
07 августа 2022, 19:59 |
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Сегодня «Манчестер Сити» в первом туре АПЛ на выезде играем с «Вест Хэмом». После первого тайма счет 1:0 в пользу чемпионов Англии.
На 36-й минуте своим дебютным голом в официальных матчах за «Манчестер Сити» отличился Эрлинг Холанд. Он реализовал пенальти, который сам и заработал:
PREMIER MATCH ET PREMIER BUT POUR ERLING HAALAND EN PREMIER LEAGUE #WHUMCIpic.twitter.com/gw4alOQSFx— TOUS LES GOALS ⚽️ (@GoalEnDirect) August 7, 2022
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