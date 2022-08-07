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  4. Украинцы сыграют в Европе. Все, что нужно знать о челленджерах 8–14 августа
ATP
07 августа 2022, 20:05 |
221
1

Украинцы сыграют в Европе. Все, что нужно знать о челленджерах 8–14 августа

Разбор предстоящих челленджеров

07 августа 2022, 20:05 |
221
1
Украинцы сыграют в Европе. Все, что нужно знать о челленджерах 8–14 августа
Instagram. Challenger Tour

На следующей неделе, 8–14 августа, пройдет 4 челленджера. Два из них в Европе, один в Северной Америке и один в Южной. 

 ATP челленджер Мербуш (Германия). Грунт

Первыми сеяными идут Бернабе Сапата Миральес (Испания, ATP 89) и Франко Агаменоне (Италия, ATP 108). Оба на постоянной основе доходят до решающих стадий челленджеров. И Бернабе, и Франко крайние матчи провели 1.5 недели назад в Умаге (Хорватия). Тогда Сапата обыграл хорватского таланта Дино Призмича (АТР 812) и Хольгера Руне (Дания, ATP 28), но уступил в четвертьфинале Джулио Дзеппьери (Италия, ATP 136). Агаменоне, в свою очередь, добрался аж до полуфинала, где уступил Яннику Синнеру (Италия, ATP 10). Оба могут занести хорватский турнир себе в актив. Учитывая неплохую форму и грамотно взятый перерыв стоит предположить, что кого-то из них мы вполне можем увидеть с титулом в руках. Также на турнире будут играть Ян-Леннард Штруфф (Германия, ATP 123) и Александр Шевченко (россия, ATP 169). Ян опытный игрок, играл в финалах на уровне АТР, бывшая 29-я ракетка мира. Отметим, что Штруфф уже успел взять челленджер в Брауншвейге (Германия). Александр Шевченко неплохо поднял уровень своего тенниса, но игрок он очень нестабильный. И, естественно, стоит отметить Виталия Сачко (Украина, АТР 285) и Алексея Крутых (Украина, ATP 275). Два первых номера украинского мужского тенниса будут стартовать с 1/16 финала. Алексей сыграет с обладателем WC из Сербии Марко Топо (ATP 498), который выступает под флагом Германии. При победе Алексей выйдет на первого сеяного – Сапату. Побольше шансов у Виталия Сачко, который в первом круге сыграет с Филипом Хорански (Словакия, ATP 212). Словак идет с тремя поражениями в ряд, но и результаты Виталия не самые убедительные. Единственную личку на грунтовом челленджере в Чехии украинец проиграл. В прошлом году турнир выиграл Томас Барриос (Чили, ATP 130). В этот раз принимать участие чилиец не будет.

Instagram. Виталий Сачко

 АТР челленджер Сан-Марино (Сан-Марино). Грунт

Первый сеяный – Карлос Табернер (Испания, ATP 107), второй – Павел Котов (россия, ATP 132). Оба находятся сейчас не в самой лучшей форме, но при праймовом теннисе способны спокойно доходить до финала. Оба начнут свой путь с 1/16 финала, поэтому вряд-ли физически смогут выдержать. Главным фаворитом можно вести Флавио Коболли (Италия, ATP 138), но и он имеет не самую внушительную статистику последних матчей. Также стоит понаблюдать за Николасом Санче-Искердо (Испания, ATP 250) и Маттео Арнальди (Италия, ATP 215). Оба молодые, играют от подачи, шансы на успех присутствуют. В квалификации турнира свое выступление закончил Владислав Орлов (Украина, ATP 474), который снялся с матча во 2 сете против Олега Приходько (Украина, ATP 353). Упоминать успехи Приходько не стоит по понятным причинам. Триумфатором данного турнира в прошлом году стал Хольгер Руне.

Instagram. Карлос Табернер

 АТР челленджер Лима (Перу). Грунт

Турнир проходит на специфичном латиноамериканском грунте. Участие будут принимать опытные «глиномесы», которые стабильно выступают на челленджерах в этой части света. Европу тут представляет только два теннисиста: Гаштау Элиаш (Португалия, ATP 200) и Педжа Криштин (Сербия, ATP 450). Кстати, португалец вполне способен тут пройти далеко по сетке. Первый сеяный – Томас Этчеверри (Аргентина, ATP 88), второй - Хуан Пабло Варильяс (Перу, ATP 97). Оба могут рассчитывать на глубокий проход по сетке, но подобного рода челленджеры славятся своими сенсациями на ранних стадиях и невероятными камбеками. И аргентинцу, и перуанцу будет достатосно сложно. Нельзя не отметить Уго Карабелли (Аргентина, ATP 116), который в прошлом году играл в финале турнира, Тиаго Тиранте (Аргентина, ATP 196) и Боскардина Диаса (Бразилия, ATP 297). В 2021 трофей выиграл Уго Дельен (Боливия, ATP 64). 

Instagram. Томас Этчеверри

 АТР челленджер Чикаго (США). Хард

Единственный хардовый турнир предстоящей недели. Первый сеяный - Генри Лааксонен (Швейцария, ATP 103), второй - Кристофер О'Коннел (Австралия, ATP 109). Швейцарца трудно назвать фаворитом, учитывая не самую простую сетку. Даже в первом круге ему предстоит сыграть с Борной Гойо (Хорватия, ATP 193), который стал главной сенсацией Дэвис Кап 2021. Да и в принципе по уровню игры на харде он уступает и Кристоферу, и Эмилио Гомесу (Колумбия, ATP 121), и Кристоферу Юбэнксу (США, ATP 156). Также на этом челленджере сыграют неплохие по уровню теннисисты в лице Митчелла Крюгера (СШA, ATP 171), Эрнесто Эскобедо (США, ATP 166), Александра Ковачевича (США, ATP 229) и Александра Ричарда (Швейцария, ATP 170). Назвать главного фаворита сложно, но стоит понаблюдать за главным талантом мужского тенниса в США – Беном Шелтоном (СШа, ATP 254). Также интерес представляет и Далибор Свирчина (Чехия, ATP 183). Впервые турнир прошел в 2018 и больше, до 2022, не проводился. Тогда трофей забрал Денис Истомин (Узбекистан, ATP 427). 

Instagram. Бен Шелтон

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ATP Мербуш ATP Лима ATP Сан-Марино ATP Чикаго Виталий Сачко Алексей Крутых Владислав Орлов Карлос Табернер Бернабе Сапата Миральес статьи
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Александр Ад
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