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Чемпионат Франции
Тулуза
07.08.2022, FT 1 : 1
Ницца
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Франция
07 августа 2022, 18:20 |
38
0

Лига 1. Лилль разгромил Осер, дебютный гол Рэмзи

Состоялись еще пять матчей в чемпионате Франции

07 августа 2022, 18:20 |
38
0
Лига 1. Лилль разгромил Осер, дебютный гол Рэмзи
ФК Ницца

Состоялись еще пять матчей в рамках стартового тура французской Лиги 1 сезона 2022/2023. «Ницца» благодаря голу Аарона Рэмзи спаслась от поражения в матче с «Тулузой», при чем валлиец забил уже через минуту после выхода на поле в дебютном матче за новый клуб.

«Тулуза» - «Ницца» - 1:1
Голы: Даллинга 20 – Рэмзи 78

«Анже» - «Нант» - 0:0

«Ланс» - «Брест» - 3:2
Голы: Сотока 27, 62, 65 – Белькебла 66, дель Кастильо 82
Незабитый пенальти: Сотока (Ланс), 33-я минута

«Лилль» - «Осер» - 4:1
Голы: Андре 1, Дэвид 3, 39, Зедадка 64 – Шарбонье 68

«Монпелье» - «Труа» - 3:2
Голы: Сент-Люс 3, Саванье 15, 81 – Тардье 12, Бальде 17

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Лига 1 Тулуза Ницца Анже Нант Ланс Брест (Франция) Лилль Осер Монпелье Труа
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Источник Sport.ua
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