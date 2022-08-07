Лига 1. Лилль разгромил Осер, дебютный гол Рэмзи
Состоялись еще пять матчей в чемпионате Франции
Состоялись еще пять матчей в рамках стартового тура французской Лиги 1 сезона 2022/2023. «Ницца» благодаря голу Аарона Рэмзи спаслась от поражения в матче с «Тулузой», при чем валлиец забил уже через минуту после выхода на поле в дебютном матче за новый клуб.
«Тулуза» - «Ницца» - 1:1
Голы: Даллинга 20 – Рэмзи 78
«Анже» - «Нант» - 0:0
«Ланс» - «Брест» - 3:2
Голы: Сотока 27, 62, 65 – Белькебла 66, дель Кастильо 82
Незабитый пенальти: Сотока (Ланс), 33-я минута
«Лилль» - «Осер» - 4:1
Голы: Андре 1, Дэвид 3, 39, Зедадка 64 – Шарбонье 68
«Монпелье» - «Труа» - 3:2
Голы: Сент-Люс 3, Саванье 15, 81 – Тардье 12, Бальде 17
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