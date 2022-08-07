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  4. Источник: Бока Хуниорс близка к подписанию Кавани
Аргентина
07 августа 2022, 16:40 |
118
0

Источник: Бока Хуниорс близка к подписанию Кавани

Звездный форвард может продолжить карьеру в Аргентине

07 августа 2022, 16:40 |
118
0
Источник: Бока Хуниорс близка к подписанию Кавани
ФК Манчестер Юнайтед. Эдинсон Кавани

Гранд аргентинского футбола «Бока Хуниорс» близка к подписанию Эдинсона Кавани. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сейчас Кавани и его окружение рассматривает предложенный контракт, «Бока» хочет максимально ускорить переговорный процесс, чтобы опередить «Вильярреал».

Кавани находится в статусе свободного агента с конца июня, когда истек его контракт с «Манчестер Юнайтед». Ранее форвардом интересовалась «Боруссия» Дортмунд.

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Бока Хуниорс Эдинсон Кавани Фабрицио Романо трансферы Вильярреал
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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