Аргентина07 августа 2022, 16:40 |
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Источник: Бока Хуниорс близка к подписанию Кавани
Звездный форвард может продолжить карьеру в Аргентине
07 августа 2022, 16:40 |
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Гранд аргентинского футбола «Бока Хуниорс» близка к подписанию Эдинсона Кавани. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Сейчас Кавани и его окружение рассматривает предложенный контракт, «Бока» хочет максимально ускорить переговорный процесс, чтобы опередить «Вильярреал».
Кавани находится в статусе свободного агента с конца июня, когда истек его контракт с «Манчестер Юнайтед». Ранее форвардом интересовалась «Боруссия» Дортмунд.
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