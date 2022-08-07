Источник: Бока Хуниорс близка к подписанию Кавани

Гранд аргентинского футбола «Бока Хуниорс» близка к подписанию Эдинсона Кавани. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Сейчас Кавани и его окружение рассматривает предложенный контракт, «Бока» хочет максимально ускорить переговорный процесс, чтобы опередить «Вильярреал».

Кавани находится в статусе свободного агента с конца июня, когда истек его контракт с «Манчестер Юнайтед». Ранее форвардом интересовалась «Боруссия» Дортмунд.