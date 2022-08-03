Боруссия Дортмунд нацелилась на Кавани

«Боруссия» Дортмунд проявляет интерес к именитому форварду Эдинсону Кавани. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Кавани сейчас находится в статусе свободного агента – его контракт с «Манчестер Юнайтед» истек в конце июня. «Боруссия» заинтересована в услугах Кавани из-за проблем Себастьяна Алле, у которого обнаружили опухоль яичка.

Также в шорт-листе «Боруссии» - Мауро Икарди, Джон Кордоба и Эдин Джеко. К самому Кавани интерес также проявляет «Вильярреал».