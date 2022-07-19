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Испания
19 июля 2022, 15:30 | Обновлено 19 июля 2022, 15:31
37
0

Вильярреал нацелился на Кавани

Уругвайский форвард может продолжить карьеру в Испании

19 июля 2022, 15:30 | Обновлено 19 июля 2022, 15:31
37
0
Вильярреал нацелился на Кавани
ФК Манчестер Юнайтед. Эдинсон Кавани

«Вильярреал» проявляет интерес к Эдинсону Кавани. Звездный уругвайский форвард сейчас является свободным агентом после того, как его контракт с «Манчестер Юнайтед» истек.

Видеть Кавани в команде хочет главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери, который уже работал с уругвайцем в ПСЖ. При этом «Вильярреалу» нужно для начала избавиться от Пако Алькасера.

Ранее сообщалось о том, что контракт Кавани предлагала «Салернитана».

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Источник Marca
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