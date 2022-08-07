Роналду – в запасе Манчестер Юнайтед на матч против Брайтона
Португалец начинает сезон в АПЛ на скамейке
Сегодня, 7 августа «Манчестер Юнайтед» в первом туре АПЛ дома примет «Брайтон». Начало матча – в 16:00 по Киеву.
Криштиану Роналду остался в запасе «Манчестер Юнайтед» на стартовый матч сезона.
Состав «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Магуайр, Мартинес, Далот, Шоу, Мактоминей, Бруну Фернандеш, Эриксен, Фред, Санчо, Рэшфорд
Ранее у Роналду возник конфликт с наставником «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом. Форвард хочет покинуть клуб нынешним летом.
Confirmed: today's United line-up ✔#MUFC || #MUNBHA— Manchester United (@ManUtd) August 7, 2022
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