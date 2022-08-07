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Англия
07 августа 2022, 15:22 | Обновлено 07 августа 2022, 16:23
703
0

Роналду – в запасе Манчестер Юнайтед на матч против Брайтона

Португалец начинает сезон в АПЛ на скамейке

07 августа 2022, 15:22 | Обновлено 07 августа 2022, 16:23
703
0
Роналду – в запасе Манчестер Юнайтед на матч против Брайтона
ФК Манчестер Юнайтед

Сегодня, 7 августа «Манчестер Юнайтед» в первом туре АПЛ дома примет «Брайтон». Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Криштиану Роналду остался в запасе «Манчестер Юнайтед» на стартовый матч сезона.

Состав «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Магуайр, Мартинес, Далот, Шоу, Мактоминей, Бруну Фернандеш, Эриксен, Фред, Санчо, Рэшфорд

Ранее у Роналду возник конфликт с наставником «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом. Форвард хочет покинуть клуб нынешним летом.

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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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