Роналду – в запасе Манчестер Юнайтед на матч против Брайтона

Сегодня, 7 августа «Манчестер Юнайтед» в первом туре АПЛ дома примет «Брайтон». Начало матча – в 16:00 по Киеву.

Криштиану Роналду остался в запасе «Манчестер Юнайтед» на стартовый матч сезона.

Состав «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Магуайр, Мартинес, Далот, Шоу, Мактоминей, Бруну Фернандеш, Эриксен, Фред, Санчо, Рэшфорд

Ранее у Роналду возник конфликт с наставником «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом. Форвард хочет покинуть клуб нынешним летом.