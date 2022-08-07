ОФИЦИАЛЬНО. Иско – игрок Севильи

«Севилья» официально сообщила о подписании испанского полузащитника Иско. Контракт рассчитан на два года – до лета 2024 года.

Иско перешел в «Севилью» на правах свободного агента. Контракт 30-летнего испанца с «Реалом» истек в конце июня.

Иско выступал за «Реал» с лета 2013 года. В прошлом сезоне на его счету 2 гола в 17 матчах во всех турнирах.

Ранее «Севилья» арендовала защитника «Манчестер Юнайтед» Алекса Теллеса.