Испания07 августа 2022, 14:50 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Иско – игрок Севильи
Хавбек подписал 2-летний контракт
07 августа 2022, 14:50 |
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«Севилья» официально сообщила о подписании испанского полузащитника Иско. Контракт рассчитан на два года – до лета 2024 года.
Иско перешел в «Севилью» на правах свободного агента. Контракт 30-летнего испанца с «Реалом» истек в конце июня.
Иско выступал за «Реал» с лета 2013 года. В прошлом сезоне на его счету 2 гола в 17 матчах во всех турнирах.
Ранее «Севилья» арендовала защитника «Манчестер Юнайтед» Алекса Теллеса.
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