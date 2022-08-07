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Испания
07 августа 2022, 14:50 |
545
0

ОФИЦИАЛЬНО. Иско – игрок Севильи

Хавбек подписал 2-летний контракт

07 августа 2022, 14:50 |
545
0
ОФИЦИАЛЬНО. Иско – игрок Севильи
ФК Севилья

«Севилья» официально сообщила о подписании испанского полузащитника Иско. Контракт рассчитан на два года – до лета 2024 года.

Иско перешел в «Севилью» на правах свободного агента. Контракт 30-летнего испанца с «Реалом» истек в конце июня.

Иско выступал за «Реал» с лета 2013 года. В прошлом сезоне на его счету 2 гола в 17 матчах во всех турнирах.

Ранее «Севилья» арендовала защитника «Манчестер Юнайтед» Алекса Теллеса.

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Источник ФК Севилья
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