Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Севилья арендовала защитника Манчестер Юнайтед
Испания
04 августа 2022, 18:21 |
340
0

ОФИЦИАЛЬНО. Севилья арендовала защитника Манчестер Юнайтед

Алекс Теллес проведет сезон в Испании

04 августа 2022, 18:21 |
340
0
ОФИЦИАЛЬНО. Севилья арендовала защитника Манчестер Юнайтед
ФК Севилья. Алекс Теллес

«Севилья» официально сообщила о подписании защитника «Манчестер Юнайтед» Алекса Теллеса. Речь идет об аренде сроком на один год. Теллес будет выступать за «Севилью» под 3-м номером.

Теллес перешел в «Манчестер Юнайтед» два года назад из «Порту». Однако отвоевать себе место в основе 29-летний бразилец так и не сумел.

В прошлом сезоне на его счету 1 гол и 4 ассиста в 26 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

По теме:
ФОТО. Воспитанник Динамо прибыл на просмотр в Шахтер
Вернер готов на снижение зарплаты ради возвращения в РБ Лейпциг
Артем Холод может продолжить карьеру в США
Алекс Теллес Севилья Манчестер Юнайтед аренда игрока трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Севилья
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Барселона просит игроков, Усик выкупил трансляцию, ставим на Зарю
Футбол | 04 августа 2022, 14:24 0
ВИДЕО. Барселона просит игроков, Усик выкупил трансляцию, ставим на Зарю
ВИДЕО. Барселона просит игроков, Усик выкупил трансляцию, ставим на Зарю

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

Минимальный шаг к цели. Динамо обыграло Штурм в первом матче
Футбол | 03 августа 2022, 22:51 48
Минимальный шаг к цели. Динамо обыграло Штурм в первом матче
Минимальный шаг к цели. Динамо обыграло Штурм в первом матче

Победу киевлянам принес результативный удар Караваева

Не Бущан. Определен лучший игрок матча Динамо - Штурм
Футбол | 04.08.2022, 12:50
Не Бущан. Определен лучший игрок матча Динамо - Штурм
Не Бущан. Определен лучший игрок матча Динамо - Штурм
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Заря – Университатя
Футбол | 04.08.2022, 09:30
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Заря – Университатя
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Заря – Университатя
Динамо – Штурм – 1:0. Видео гола Караваева и обзор матча
Футбол | 03.08.2022, 23:10
Динамо – Штурм – 1:0. Видео гола Караваева и обзор матча
Динамо – Штурм – 1:0. Видео гола Караваева и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Прямая видеотрансляция Динамо – Штурм доступна лишь по платной подписке
Прямая видеотрансляция Динамо – Штурм доступна лишь по платной подписке
03.08.2022, 13:40 17
Футбол
Динамо победило Штурм, поступок Усика, Зинченко в хорошей компании
Динамо победило Штурм, поступок Усика, Зинченко в хорошей компании
04.08.2022, 05:03
Футбол
В одно касание! Караваев открыл счет для Динамо в матче ЛЧ
В одно касание! Караваев открыл счет для Динамо в матче ЛЧ
03.08.2022, 21:43 1
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «Цыганков почувствовал боль, его пришлось срочно менять в основе»
ЛУЧЕСКУ: «Цыганков почувствовал боль, его пришлось срочно менять в основе»
04.08.2022, 01:23 8
Футбол
ФОТО. Марина Бех-Романчук крупным планом показала татуировку на бедре
ФОТО. Марина Бех-Романчук крупным планом показала татуировку на бедре
03.08.2022, 02:53 1
Другие виды
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
03.08.2022, 02:50 2
MMA
Анатолий Ломаченко остается главным тренером Усика перед боем с Джошуа
Анатолий Ломаченко остается главным тренером Усика перед боем с Джошуа
03.08.2022, 10:40 1
Бокс
Подарок украинцам. Усик лично выкупил права на трансляцию реванша с Джошуа
Подарок украинцам. Усик лично выкупил права на трансляцию реванша с Джошуа
03.08.2022, 17:59 14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности