ОФИЦИАЛЬНО. Севилья арендовала защитника Манчестер Юнайтед

«Севилья» официально сообщила о подписании защитника «Манчестер Юнайтед» Алекса Теллеса. Речь идет об аренде сроком на один год. Теллес будет выступать за «Севилью» под 3-м номером.

Теллес перешел в «Манчестер Юнайтед» два года назад из «Порту». Однако отвоевать себе место в основе 29-летний бразилец так и не сумел.

В прошлом сезоне на его счету 1 гол и 4 ассиста в 26 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.