Испания04 августа 2022, 18:21 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Севилья арендовала защитника Манчестер Юнайтед
Алекс Теллес проведет сезон в Испании
04 августа 2022, 18:21 |
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«Севилья» официально сообщила о подписании защитника «Манчестер Юнайтед» Алекса Теллеса. Речь идет об аренде сроком на один год. Теллес будет выступать за «Севилью» под 3-м номером.
Теллес перешел в «Манчестер Юнайтед» два года назад из «Порту». Однако отвоевать себе место в основе 29-летний бразилец так и не сумел.
В прошлом сезоне на его счету 1 гол и 4 ассиста в 26 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.
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