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07 августа 2022, 12:48 |
1031
6

Ребров рассказал о секрете своего успеха в Аль-Айне

Украинский тренер считает, что нужно правильно общаться с коллективом

07 августа 2022, 12:48 |
1031
6
Ребров рассказал о секрете своего успеха в Аль-Айне
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Украинский тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров рассказал о секрете успеха в клубе из ОАЭ.
 
«Действительно, секрет заключается в механизме общения со всеми в команде. Мне нравится общаться, разговаривать с игроками и все им объяснять.

Даже запасные игроки, которые не играют все официальные матчи, всегда рядом и счастливы быть с командой. Я стараюсь изо всех сил помочь и объяснить им все моменты. Я в восторге от всех запасных игроков в этом сезоне. Все счастливы и усердно работают, даже если продолжительность их участия составляла 5 минут.

Я считаю, что в этом секрет успеха, потому что футбол — командная игра, и я не могу сказать, что каждый игрок должен быть счастлив. Действительно, быть счастливым непросто, и играть хочется, а ты на скамейке запасных. Они понимают, насколько важны для команды. В прошлом сезоне я дал понять игрокам, что они могут играть по 5 минут и добиваться положительного для команды результата в матче. Этот матч может стать ключом к победе в чемпионате», – сказал Ребров.

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Источник ФК Аль-Айн
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Комментарии 6
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Nick.Grabowski
В ОАЕ Реброва та його родину - роблять щасливими лише гроші - це єдине, що може мотивувати тренера з Європи їхати працювати в ОАЕ.
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+5
SergRV
Вот! Тренер - это тот человек, который объединяет коллектив, направляет его и это есть клей команды! Я рад за успехи Сергея. Набирайся опыта и Украина ждет тебя!
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