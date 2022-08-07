Ребров рассказал о секрете своего успеха в Аль-Айне

Украинский тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров рассказал о секрете успеха в клубе из ОАЭ.



«Действительно, секрет заключается в механизме общения со всеми в команде. Мне нравится общаться, разговаривать с игроками и все им объяснять.

Даже запасные игроки, которые не играют все официальные матчи, всегда рядом и счастливы быть с командой. Я стараюсь изо всех сил помочь и объяснить им все моменты. Я в восторге от всех запасных игроков в этом сезоне. Все счастливы и усердно работают, даже если продолжительность их участия составляла 5 минут.

Я считаю, что в этом секрет успеха, потому что футбол — командная игра, и я не могу сказать, что каждый игрок должен быть счастлив. Действительно, быть счастливым непросто, и играть хочется, а ты на скамейке запасных. Они понимают, насколько важны для команды. В прошлом сезоне я дал понять игрокам, что они могут играть по 5 минут и добиваться положительного для команды результата в матче. Этот матч может стать ключом к победе в чемпионате», – сказал Ребров.