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Чемпионат Франции
Страсбург
06.08.2022, FT 1 : 2
Монако
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Франция
07 августа 2022, 03:32 | Обновлено 07 августа 2022, 03:39
17
0

Страсбург – Монако – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1-го тура чемпионата Франции

07 августа 2022, 03:32 | Обновлено 07 августа 2022, 03:39
17
0
Страсбург – Монако – 1:2. Видео голов и обзор матча
ФК Монако

На старте нового сезона чемпионата Франции «Монако» в гостях победил «Страсбург» со счетом 2:1.

У монегасков отметились форвард Крепин Диатта и хавбек Софиан Диоп.

Лига 1. 1-й тур, 6 августа

Страсбург – Монако – 1:2

Голы: Диалло, 65 – Диатта, 43, Диоп, 53.

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Хабиб Диалло (Страсбург).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Софьян Диоп (Монако).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Крепин Дьятта (Монако).
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Источник Sport.ua
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