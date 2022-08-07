Франция07 августа 2022, 03:32 | Обновлено 07 августа 2022, 03:39
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Страсбург – Монако – 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1-го тура чемпионата Франции
07 августа 2022, 03:32 | Обновлено 07 августа 2022, 03:39
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На старте нового сезона чемпионата Франции «Монако» в гостях победил «Страсбург» со счетом 2:1.
У монегасков отметились форвард Крепин Диатта и хавбек Софиан Диоп.
Лига 1. 1-й тур, 6 августа
Страсбург – Монако – 1:2
Голы: Диалло, 65 – Диатта, 43, Диоп, 53.
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Хабиб Диалло (Страсбург).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Софьян Диоп (Монако).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Крепин Дьятта (Монако).
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