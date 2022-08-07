Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Университатя – Заря
На матче луганчан будут работать словенские судьи
11 августа состоится ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги конференций между румынской «Университатей» и луганской «Зарей». Встреча пройдет в городе Крайова на стадионе «Ион Облеменко» и начнется в 20:30 по киевскому времени.
В первом поединке луганчане одержали победу со счетом 1:0.
Матч обслужит словенская бригада арбитров. Главным судьей назначен Матей Юг, а на линиях ему будут помогать Матей Жунич и Мануэл Видали. Четвертый арбитр – Роберто Понис.
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