Миколенко получил средние оценки за матч Эвертона против Челси
Украинский защитник вышел в основе ирисок и запомнился суперсэйвом
Украинский защитник Виталий Миколенко получил средние оценки за поединок 1-го тура АПЛ.
В матче первого тура чемпионата Англии «Челси» на выезде победил «Эвертон» со счетом 1:0.
Единственный гол на 45-й минуте забил Жоржиньо, который реализовал пенальти.
Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основе и провел на поле весь матч. В одном из эпизодов он забавным образом в подкате сделал сэйв, не дав сопернику забить гол.
Миколенко получил средние оценки за игру: 6.5 от WhoScored и 6.8 от SofaScore. Самый высокий бал WhoScored поставил хавбеку синих Н'Голо Канте (8.0)
Оценки от WhoScored за матча Челси – Эвертон
Оценки от SofaScore за матча Челси – Эвертон
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