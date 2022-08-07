Миколенко получил средние оценки за матч Эвертона против Челси

Украинский защитник Виталий Миколенко получил средние оценки за поединок 1-го тура АПЛ.

В матче первого тура чемпионата Англии «Челси» на выезде победил «Эвертон» со счетом 1:0.

Единственный гол на 45-й минуте забил Жоржиньо, который реализовал пенальти.

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основе и провел на поле весь матч. В одном из эпизодов он забавным образом в подкате сделал сэйв, не дав сопернику забить гол.

Миколенко получил средние оценки за игру: 6.5 от WhoScored и 6.8 от SofaScore. Самый высокий бал WhoScored поставил хавбеку синих Н'Голо Канте (8.0)

Оценки от WhoScored за матча Челси – Эвертон

Оценки от SofaScore за матча Челси – Эвертон