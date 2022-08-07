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Англия
07 августа 2022, 00:41 | Обновлено 07 августа 2022, 00:58
166
0

Миколенко получил средние оценки за матч Эвертона против Челси

Украинский защитник вышел в основе ирисок и запомнился суперсэйвом

07 августа 2022, 00:41 | Обновлено 07 августа 2022, 00:58
166
0
Миколенко получил средние оценки за матч Эвертона против Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник Виталий Миколенко получил средние оценки за поединок 1-го тура АПЛ.

В матче первого тура чемпионата Англии «Челси» на выезде победил «Эвертон» со счетом 1:0.

Единственный гол на 45-й минуте забил Жоржиньо, который реализовал пенальти.

Украинский защитник Виталий Миколенко вышел в основе и провел на поле весь матч. В одном из эпизодов он забавным образом в подкате сделал сэйв, не дав сопернику забить гол. 

Миколенко получил средние оценки за игру: 6.5 от WhoScored и 6.8 от SofaScore. Самый высокий бал WhoScored поставил хавбеку синих Н'Голо Канте (8.0)

Оценки от WhoScored за матча Челси – Эвертон

Оценки от SofaScore за матча Челси – Эвертон

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Источник Sport.ua
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