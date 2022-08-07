Украина. Премьер лига07 августа 2022, 00:25 |
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Где смотреть онлайн товарищеский матч Рома – Шахтер
Встреча состоится в воскресенье, 7 августа
07 августа 2022, 00:25 |
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В воскресенье, 7 августа, состоится товарищеский поединок, в котором встретятся римская «Рома» и донецкий «Шахтер».
Матч пройдет в Риме на «Стадио Олимпико», стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Рома – Шахтер. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Поединок «Рома» - «Шахтер» в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO и телеканал XSPORT.
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