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Украина. Премьер лига
07 августа 2022, 00:25 |
184
0

Где смотреть онлайн товарищеский матч Рома – Шахтер

Встреча состоится в воскресенье, 7 августа

07 августа 2022, 00:25 |
184
0
Где смотреть онлайн товарищеский матч Рома – Шахтер
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 7 августа, состоится товарищеский поединок, в котором встретятся римская «Рома» и донецкий «Шахтер».

Матч пройдет в Риме на «Стадио Олимпико», стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Рома – Шахтер. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок «Рома» - «Шахтер» в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO и телеканал XSPORT.

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Источник Sport.ua
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