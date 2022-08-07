В воскресенье, 7 августа, состоится товарищеский поединок, в котором встретятся римская «Рома» и донецкий «Шахтер».

Матч пройдет в Риме на «Стадио Олимпико», стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Рома – Шахтер. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок «Рома» - «Шахтер» в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO и телеканал XSPORT.