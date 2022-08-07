У Месси дубль и голевой пас. ПСЖ уничтожил Клермон на старте Лиги 1

В матче 1-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде разгромил «Клермон» (5:0).

Форвард парижан Лионель Месси забил два гола и сделал ассист. Также у «ПСЖ» забили Маркиньос, Ашраф Хакими и Неймар.

Интересно, что у бразильца Неймара в активе не только гол, но еще и 3 ассиста.

Лига 1. 1-й тур

Клермон – ПСЖ – 0:5

Голы: Неймар, 9, Хакими, 26, Маркиньюс, 38, Месси, 80, 86.

Клермон: Диав, Боржес, Ветеска, Ожье, Сейду, Аллевина (Маньин, 73), Гоналон (Байе, 85), Гастьен, Сарачевич (Доссу, 73), Андрич, Рашани (Кауи, 82)

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Кимпембе, Серхио Рамос (Мукьеле, 67), Маркиньюс, Нуну Мендеш (Бернат, 78), Верратти (Заир-Эмери, 82), Витинья (Паредес, 67), Сарабия (Экитике, 78), Неймар, Месси

Предупреждения: Аллевина, 38, Гоналон, 67 – Витинья, 13.

Судья: Стина (Франция)