У Месси дубль и голевой пас. ПСЖ уничтожил Клермон на старте Лиги 1
У бразильца Неймара в активе один гол и три ассиста
В матче 1-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде разгромил «Клермон» (5:0).
Форвард парижан Лионель Месси забил два гола и сделал ассист. Также у «ПСЖ» забили Маркиньос, Ашраф Хакими и Неймар.
Интересно, что у бразильца Неймара в активе не только гол, но еще и 3 ассиста.
Лига 1. 1-й тур
Клермон – ПСЖ – 0:5
Голы: Неймар, 9, Хакими, 26, Маркиньюс, 38, Месси, 80, 86.
Клермон: Диав, Боржес, Ветеска, Ожье, Сейду, Аллевина (Маньин, 73), Гоналон (Байе, 85), Гастьен, Сарачевич (Доссу, 73), Андрич, Рашани (Кауи, 82)
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Кимпембе, Серхио Рамос (Мукьеле, 67), Маркиньюс, Нуну Мендеш (Бернат, 78), Верратти (Заир-Эмери, 82), Витинья (Паредес, 67), Сарабия (Экитике, 78), Неймар, Месси
Предупреждения: Аллевина, 38, Гоналон, 67 – Витинья, 13.
Судья: Стина (Франция)
События матча
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