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  4. У Месси дубль и голевой пас. ПСЖ уничтожил Клермон на старте Лиги 1
Чемпионат Франции
Клермон
06.08.2022, FT 0 : 5
ПСЖ
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Франция
07 августа 2022, 00:23 | Обновлено 07 августа 2022, 00:39
373
3

У Месси дубль и голевой пас. ПСЖ уничтожил Клермон на старте Лиги 1

У бразильца Неймара в активе один гол и три ассиста

07 августа 2022, 00:23 | Обновлено 07 августа 2022, 00:39
373
3
У Месси дубль и голевой пас. ПСЖ уничтожил Клермон на старте Лиги 1
ПСЖ. Лионель Месси

В матче 1-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде разгромил «Клермон» (5:0).

Форвард парижан Лионель Месси забил два гола и сделал ассист. Также у «ПСЖ» забили Маркиньос, Ашраф Хакими и Неймар.

Интересно, что у бразильца Неймара в активе не только гол, но еще и 3 ассиста.

Лига 1. 1-й тур

Клермон – ПСЖ – 0:5

Голы: Неймар, 9, Хакими, 26, Маркиньюс, 38, Месси, 80, 86.

Клермон: Диав, Боржес, Ветеска, Ожье, Сейду, Аллевина (Маньин, 73), Гоналон (Байе, 85), Гастьен, Сарачевич (Доссу, 73), Андрич, Рашани (Кауи, 82)

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Кимпембе, Серхио Рамос (Мукьеле, 67), Маркиньюс, Нуну Мендеш (Бернат, 78), Верратти (Заир-Эмери, 82), Витинья (Паредес, 67), Сарабия (Экитике, 78), Неймар, Месси

Предупреждения: Аллевина, 38, Гоналон, 67 – Витинья, 13.

Судья: Стина (Франция)

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (ПСЖ).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (ПСЖ).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Маркиньос (ПСЖ).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Ашраф Хакими (ПСЖ).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Неймар (ПСЖ).
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Источник Sport.ua
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Serhii P.
Мессі - геній!
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+1
VK-Sport
зовсім не цікаво...Лігу 1 можна і не продовжувати, так само як і Бундеслігу.
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0
Barsa_che
Шикарное начало сезона поровел Месси, гол на Суперкубок Франции, 2 гола и голевая передача в первом матче чемпионата, а второй гол Месси, это просто шедевр! 
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-1
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