Петраков рассказал о подготовке сборной Украины к последним матчам года

Наставник сборной Украины Александр Петраков рассказал о подготовке к последним официальным матчам этого года. В сентябре в Лиге наций команда сыграет против Армении и дважды с Шотландией.

— Александр Васильевич, три матча национальной команды во время сентябрьского сбора будут сложными и с точки зрения оппонентов, и учитывая тяжелые длительные перелеты. Как вы воспринимаете этот этап соревнований и чего ожидаете?

- В турнирах на уровне национальных команд нет проходных игр. Это Лига наций, здесь одна осечка может дорого стоить. Это в клубной работе можно где-то проиграть, а потом наверстать. А тут проиграл – и фактически тебя уже нет среди претендентов на победу в группе. Турнирная дистанция короткая, все поединки решающие. Не забывайте, что Шотландия перед своими болельщиками будет стараться взять реванш за поражение в плей-офф. У нас же в Глазго из-за перебора желтых карточек не будут играть два ведущих исполнителя — Забарный и Зинченко.

– Шотландцы хотят реванша, а нам важно не допустить этого…

- Именно так. У нас одна задача – занять первое место в группе. Каким бы трудным ни был сбор, задачу следует выполнять.

— Беспокоят ли вас долгие перелеты?

— Да, тяжелый перелет будет из Глазго в Ереван: шесть с половиной часов и плюс разница во времени — три часа вперед. Соответственно, гораздо меньше времени остается на восстановление после первой игры с Шотландией. Будет сложно. Нет никаких секретов — обязательно будет серьезная ротация.

- Когда планируете начать сентябрьский сбор?

— Совершенно точно сказать пока не могу — это зависит от того, как будут выступать наши клубы в еврокубках. Скорее всего, мы соберемся где-то под Варшавой, хотелось бы 16 сентября, с игроками, которые, мы надеемся, будут играть в еврокубках и будут базироваться в Польше. А что касается легионеров, то я уже назначил тренировку на вечер 19 сентября в Глазго — там команда соберется в полном составе. Мы прибудем туда, вылетев утром из Варшавы, а ребята из иностранных чемпионатов должны приехать в течение дня.