Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Петраков рассказал о подготовке сборной Украины к последним матчам года
Лига наций
06 августа 2022, 20:45 |
432
0

Петраков рассказал о подготовке сборной Украины к последним матчам года

В сентябре команда сыграет в Лиге наций

06 августа 2022, 20:45 |
432
0
Петраков рассказал о подготовке сборной Украины к последним матчам года
uaf.ua

Наставник сборной Украины Александр Петраков рассказал о подготовке к последним официальным матчам этого года. В сентябре в Лиге наций команда сыграет против Армении и дважды с Шотландией.

— Александр Васильевич, три матча национальной команды во время сентябрьского сбора будут сложными и с точки зрения оппонентов, и учитывая тяжелые длительные перелеты. Как вы воспринимаете этот этап соревнований и чего ожидаете?

- В турнирах на уровне национальных команд нет проходных игр. Это Лига наций, здесь одна осечка может дорого стоить. Это в клубной работе можно где-то проиграть, а потом наверстать. А тут проиграл – и фактически тебя уже нет среди претендентов на победу в группе. Турнирная дистанция короткая, все поединки решающие. Не забывайте, что Шотландия перед своими болельщиками будет стараться взять реванш за поражение в плей-офф. У нас же в Глазго из-за перебора желтых карточек не будут играть два ведущих исполнителя — Забарный и Зинченко.

– Шотландцы хотят реванша, а нам важно не допустить этого…

- Именно так. У нас одна задача – занять первое место в группе. Каким бы трудным ни был сбор, задачу следует выполнять.

— Беспокоят ли вас долгие перелеты?

— Да, тяжелый перелет будет из Глазго в Ереван: шесть с половиной часов и плюс разница во времени — три часа вперед. Соответственно, гораздо меньше времени остается на восстановление после первой игры с Шотландией. Будет сложно. Нет никаких секретов — обязательно будет серьезная ротация.

- Когда планируете начать сентябрьский сбор?

— Совершенно точно сказать пока не могу — это зависит от того, как будут выступать наши клубы в еврокубках. Скорее всего, мы соберемся где-то под Варшавой, хотелось бы 16 сентября, с игроками, которые, мы надеемся, будут играть в еврокубках и будут базироваться в Польше. А что касается легионеров, то я уже назначил тренировку на вечер 19 сентября в Глазго — там команда соберется в полном составе. Мы прибудем туда, вылетев утром из Варшавы, а ребята из иностранных чемпионатов должны приехать в течение дня.

По теме:
Александр ПЕТРАКОВ: «Не чувствую, что мне 65 лет. Луческу дает пример»
ВИДЕО. Поговорили с Луческу. Петраков посетил тренировку Динамо
У Артема Довбика родилась дочка
Александр Петраков сборная Украины по футболу Лига наций
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шпоры начали ярко. Тоттенхэм разгромил Саутгемптон на старте АПЛ
Футбол | 06 августа 2022, 19:05 0
Шпоры начали ярко. Тоттенхэм разгромил Саутгемптон на старте АПЛ
Шпоры начали ярко. Тоттенхэм разгромил Саутгемптон на старте АПЛ

«Ньюкасл» победил «Ноттингем Форест», «Борнмут» обыграл «Астон Виллу»

Мимо золота. Магучих и Табашник завоевали серебро и бронзу этапа БЛ
Другие виды | 06 августа 2022, 18:46 2
Мимо золота. Магучих и Табашник завоевали серебро и бронзу этапа БЛ
Мимо золота. Магучих и Табашник завоевали серебро и бронзу этапа БЛ

Этап Бриллиантовой лиги в Польше

Результативный дебют. Зинченко помог Арсеналу одолеть Кристал Пэлас
Футбол | 05.08.2022, 23:54
Результативный дебют. Зинченко помог Арсеналу одолеть Кристал Пэлас
Результативный дебют. Зинченко помог Арсеналу одолеть Кристал Пэлас
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за переход Зубкова
Футбол | 05.08.2022, 22:04
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за переход Зубкова
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за переход Зубкова
Зинченко назван лучшим игроком стартового матча Арсенала в АПЛ!
Футбол | 06.08.2022, 01:10
Зинченко назван лучшим игроком стартового матча Арсенала в АПЛ!
Зинченко назван лучшим игроком стартового матча Арсенала в АПЛ!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина не поддержала отстранение россии от международных организаций
Украина не поддержала отстранение россии от международных организаций
05.08.2022, 13:59 30
Другие виды
ВИДЕО. Зинченко сделал ассист в дебютном матче за Арсенал в АПЛ
ВИДЕО. Зинченко сделал ассист в дебютном матче за Арсенал в АПЛ
05.08.2022, 22:25 3
Футбол
ВИДЕО. Невероятный Халк. Француз порвал футболку и швырнул ее к ногам судьи
ВИДЕО. Невероятный Халк. Француз порвал футболку и швырнул ее к ногам судьи
04.08.2022, 17:23 1
Теннис
ВИДЕО. Колумбийский бегун из-за неудобных трусов провалился на ЧМ
ВИДЕО. Колумбийский бегун из-за неудобных трусов провалился на ЧМ
05.08.2022, 12:25 1
Другие виды
Воспитанник Динамо погиб на фронте, защищая Украину
Воспитанник Динамо погиб на фронте, защищая Украину
06.08.2022, 14:00 1
Футбол
Эдди ХИРН: «Кличко еще может показать себя»
Эдди ХИРН: «Кличко еще может показать себя»
05.08.2022, 20:20
Бокс
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
06.08.2022, 14:30 1
Футбол
Дарио СРНА: «Мудрик не продается. В Аяксе за него просили бы 100 миллионов»
Дарио СРНА: «Мудрик не продается. В Аяксе за него просили бы 100 миллионов»
05.08.2022, 15:30 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности