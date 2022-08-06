Сыграл хорошо, но не безукоризненно. Анализ дебюта Зинченко за Арсенал
Накануне украинский легионер провел первый официальный матч в футболке «канониров»
5 августа стартовал очередной розыгрыш английской Премьер-лиги. Для любителей футбола из Украины это событие представляло особый интерес, так как в первом матче нового сезона играли «Кристал Пэлас» и «Арсенал», а в стан последнего, как известно, нынешним летом из «Манчестер Сити» перебрался футболист сборной Украины Александр Зинченко.
О необходимости для Зинченко уйти из «Манчестер Сити» говорилось несколько сезонов. Однако до поры до времени Александра в стане «горожан» все устраивало, и он не решался на перемены. Все изменилось, когда украинца к себе начал настоятельно зазывать Микель Артета. С этим коучем, который ныне возглавляет «Арсенал», Зинченко имел возможность поработать еще в «Манчестер Сити», когда испанец был одним из помощников Хосепа Гвардиолы. 40-летнего Артету в Англии и Европе характеризуют, как последователя тактики и стратегии Гвардиолы, однако не лишенного выдумки и собственных футбольных изобретений.
Пожалуй, главной интригой перехода Зинченко в «Арсенал» была позиция, на которой украинца видит Артета. Поговаривали, что речь может идти даже о возвращении Александра в центр поля, где тот играл с юношеских лет и довольно неплохо себя проявляет в сборной Украины. Но в дебютном матче за «канониров» на официальном уровне Зинченко вышел на левой «бровке» обороны, как и в период выступлений за «Манчестер Сити».
Артета избрал схему 4-2-3-1, в которой Зинченко отвел функции левого фулбека. Впереди украинцу должен был активно помогать 21-летний бразилец Габриэл Мартинелли, действующий в роли инсайда. А вот в обороне подстраховывать Зинченко был призван также бразилец и также Габриэл, но чуть более опытный – 24-летний Габриэл дос Сантос Магальяйнс. Сработаться с ними в целом украинцу удалось хорошо, но все-таки отнюдь не безукоризненно.
Начнем с того, что Зинченко привычно стремился активничать по всей «бровке». Однако в силу объективных причин его все-таки упорно кренило в сторону атаки – возможно, именно такую установку получил украинец от Артеты, что косвенно подтверждается проделанным функционалом со стороны визави Александра по правому флангу «Арсенала» Беном Уайтом, но об этом – чуть позже.
На поле Зинченко провел 83 минуты, после чего был заменен на куда более ориентированного на оборону шотландца Кирана Тирни. В итоге за отведенное ему время украинец отличился 76 технико-тактическими действиями, что весьма неплохо – почти по одному в пересчете на минуту пребывания на поле. Удачными выдались 54 или 71% из них, что также является хорошим показателем для современного фулбека, хотя в минувшем сезоне в «Манчестер Сити» эта цифра у Зинченко равнялась 79%, поэтому нашему легионеру еще есть к чему стремиться, хотя чересчур строго спрашивать за дебют вряд ли имеет смысл.
Главным достижением для Зинченко в матче против «Кристал Пэлас» стал, конечно же, ассист на Мартинелли уже на 20-й минуте игры. В глаза бросилось то, что розыгрыш углового являлся, скорее всего, «домашней заготовкой» от команды Микеля Артеты. Зинченко перед подачей находился за пределами штрафной площади, но затем целенаправленно начал сдвигаться в свободную зону, что стало полной неожиданностью для оппонентов, которые устроили «массовку» в районе центра вратарской, где сошлись сразу три игрока «Арсенала». В итоге никто не сумел помешать Александру довольно спокойно головой перенаправить мяч именно в зону, на которой изначально фокусировались защитники «Кристал Пэлас». А уж там расторопнее всех оказался Габриэл Мартинелли, который почему-то после забитого мяча не стал искать объятий ассистировавшего ему Зинченко, чем несколько смутил украинца, ожидавшего, очевидно, более, если так можно выразиться, персонализированного празднования.
Вообще с точностью игры в пас у Зинченко в матче против «стекольщиков» был полный порядок. 42 из 46 передач украинца достигли адресата. Вперед неудачными выдались только 2 паса из 14, а вот с длинными передачами и навесами накануне вечером дела у Александра откровенно не задались – нулевая эффективность таких действий вынуждает Артету и самого украинца уделить дополнительное внимание этому игровому компоненту.
Стараясь активничать впереди, Зинченко практически постоянно подключался к атакам своей команды. Особенно удавалось украинцу вовремя использовать своеобразные «карманы» - свободные зоны, возникавшие на фланге обороны соперника. Первый такой эпизод возник у «Арсенала» при активных стараниях Зинченко уже на 8-й минуте, когда украинец среагировал на быстрый перевод атаки своей команды с правого фланга на левый при усилиях Джаки в центре поля. 29-летний швейцарец, увидев забегание Зинченко, мгновенно снабдил партнера выверенной передачей, после чего у Александра возникало несколько вариантов для развития атаки. Наш легионер принял решение пробить и, возможно, ошибся, ведь вратарь был готов к подобному, а острый кросс в штрафную, вероятно, мог бы оказаться более опасным.
Уже спустя минуту для «Арсенала» и Зинченко прозвучал первый неприятный «звоночек» в обороне. Украинец чересчур увлекся игрой на атаку, чем оголил свой фланг сзади, и «Кристал Пэлас» имел возможность создать остроту, особенно, если бы располагал в зоне еще хотя бы одним игроком. А так Джордану Айю удалось со своей половины поля пройти до начала финальной трети, но затем ганский легионер, несмотря на факт пребывания Зинченко у него за спиной, так и не рискнул смещаться на свободный фланг, не отдал и вперед, где защитники «Арсенала» плотно прихватили Эдуара, а выдал поперечную передачу, которая не оказалась успешной.
На 28-й минуте ситуация почти повторилась, если не учитывать, что Габриэл изначально «наварил», позволив сопернику перехватить мяч. Однако в этом моменте было отчетливо видно, насколько высоко старался действовать Зинченко, чтобы максимально быстро переходить в атаку и потенциально помогать «Арсеналу» создавать остроту впереди. Конкретно в этой ситуации «канонирам» повезло, что Дукуре чересчур долго принимал решение, а когда отдал направо в свободную зону на Эзе, у того уже не было времени на оценку ситуации, а пришлось с ходу выполнять навес, не принесший успеха «Кристал Пэлас».
Но в целом ситуаций, когда Зинченко оставался за спиной игроков атаки «Кристал Пэлас», что приводило к оголению зоны на левом фланге «Арсенала», вчера хватало. В поединках с более сильными оппонентами «канониры» однозначно получат за такие недочеты мячи в свои ворота, а потому Артете предстоит находить баланс в игре Зинченко на атаку и оборону.
Последний тезис подчеркивает и сравнение тепловых карт Зинченко и правого фулбека «Арсенала» Уайта. В частности, позиционно игра 24-летнего англичанина, который играет у Артеты с лета минувшего года, была все-таки более сбалансированной. Уайт и вперед ходил, и в защите отрабатывать успевал – в частности, многократно вступая в борьбу непосредственно в своей штрафной. Зинченко же чаще находился в районе центральной линии поля, оттягиваясь назад без должной гибкости при такой тактической задумке Артеты.
В любом случае указанные выше аспекты – это сложности «притирания», через которые Зинченко будет обязан пройти в новой команде. Критиковать украинца за подобное чересчур строго никто не будет, потому как Артета прекрасно понимает, что украинец не имел достаточно времени, чтобы глубинно интегрироваться в игру его команды.
А вот эпизод во втором тайме, когда у «Кристал Пэлас» последовала банальная «закидушка» из первой трети поля в финальную, показал, что позиционно Зинченко в обороне все-таки не чувствует себя полноценным хозяином ситуации. В частности, Айю убежал от Александра фактически как от стоячего – благо для «Арсенала», что последовавший прострел от африканца не принес «Кристал Пэлас» ничего существенного.
Как видим, несмотря на то, что Зинченко рядом статистических порталов был признан лучшим игроком матча, проблем в игре украинца в первом туре английской Премьер-лиги сезона-2022/23 хватало. К счастью для «Арсенала», в соперниках у команды Артеты был не «Ливерпуль» или «Манчестер Сити», и даже не «Тоттенхэм» или «Манчестер Юнайтед», а куда менее амбициозный и мощный коллектив.
Зинченко действительно классно сыграл в атаке, помогая создавать «Арсеналу» преимущество в зоне левого инсайда и фулбека, но Артете только предстоит интегрировать украинца в свою команду. Если испанский коуч сможет настроить Александра быть максимально эффективным как в обороне, так и в атаке, тогда «канониры» действительно заставят фанатов «Манчестер Сити» и лично Хосепа Гвардиолу пожалеть о расставании с украинцем.
«Арсенал» для Зинченко после многолетних триумфов в стане «горожан» - это реально шаг назад, однако если на него нужно было пойти, чтобы затем сделать два шага вперед, то стратегически это именно та пресловутая ситуация «win-win», которую так ищут клубы в начале сотрудничества с любым новым футболистом. В стартовом матче сезона выиграл и «Арсенал», и Александр Зинченко. Хочется верить, что такой исход будет ожидать «канониров» и украинского легионера и на финише…
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Зіграв він дуже солідно, краще ніж звичайно. Так, що не треба на нього гнати. В цьому матчі він зробив все щоби показати Арсеналу, що вони не помилилися коли підписали його, та продемонстрував МС, що, навпаки, вони зробили помилку, відпустивши його.
Тепер найголовніше тримати планку.
Просто під різним кутом виявляється ми дивимось.
Зінченко тільки Удачі і так тримати
Фаны Арсенала Тирни очень любят, и половина из них считает , что Тирни сыграл не хуже бы, хотя с другой стороны оценивают его нацеленность на атаку.
Но самое главное, что тренер ставит в основу Зину. Хотя думаю,когда защищаться будут против условного Ливерпуля и т.д. будет Тирни в основе,а Зина на замену.
В играх против команд типа Пелас он намного лучше и креативней