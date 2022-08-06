Сыграл хорошо, но не безукоризненно. Анализ дебюта Зинченко за Арсенал

5 августа стартовал очередной розыгрыш английской Премьер-лиги. Для любителей футбола из Украины это событие представляло особый интерес, так как в первом матче нового сезона играли «Кристал Пэлас» и «Арсенал», а в стан последнего, как известно, нынешним летом из «Манчестер Сити» перебрался футболист сборной Украины Александр Зинченко.

О необходимости для Зинченко уйти из «Манчестер Сити» говорилось несколько сезонов. Однако до поры до времени Александра в стане «горожан» все устраивало, и он не решался на перемены. Все изменилось, когда украинца к себе начал настоятельно зазывать Микель Артета. С этим коучем, который ныне возглавляет «Арсенал», Зинченко имел возможность поработать еще в «Манчестер Сити», когда испанец был одним из помощников Хосепа Гвардиолы. 40-летнего Артету в Англии и Европе характеризуют, как последователя тактики и стратегии Гвардиолы, однако не лишенного выдумки и собственных футбольных изобретений.

Пожалуй, главной интригой перехода Зинченко в «Арсенал» была позиция, на которой украинца видит Артета. Поговаривали, что речь может идти даже о возвращении Александра в центр поля, где тот играл с юношеских лет и довольно неплохо себя проявляет в сборной Украины. Но в дебютном матче за «канониров» на официальном уровне Зинченко вышел на левой «бровке» обороны, как и в период выступлений за «Манчестер Сити».

Артета избрал схему 4-2-3-1, в которой Зинченко отвел функции левого фулбека. Впереди украинцу должен был активно помогать 21-летний бразилец Габриэл Мартинелли, действующий в роли инсайда. А вот в обороне подстраховывать Зинченко был призван также бразилец и также Габриэл, но чуть более опытный – 24-летний Габриэл дос Сантос Магальяйнс. Сработаться с ними в целом украинцу удалось хорошо, но все-таки отнюдь не безукоризненно.

Начнем с того, что Зинченко привычно стремился активничать по всей «бровке». Однако в силу объективных причин его все-таки упорно кренило в сторону атаки – возможно, именно такую установку получил украинец от Артеты, что косвенно подтверждается проделанным функционалом со стороны визави Александра по правому флангу «Арсенала» Беном Уайтом, но об этом – чуть позже.

На поле Зинченко провел 83 минуты, после чего был заменен на куда более ориентированного на оборону шотландца Кирана Тирни. В итоге за отведенное ему время украинец отличился 76 технико-тактическими действиями, что весьма неплохо – почти по одному в пересчете на минуту пребывания на поле. Удачными выдались 54 или 71% из них, что также является хорошим показателем для современного фулбека, хотя в минувшем сезоне в «Манчестер Сити» эта цифра у Зинченко равнялась 79%, поэтому нашему легионеру еще есть к чему стремиться, хотя чересчур строго спрашивать за дебют вряд ли имеет смысл.

Главным достижением для Зинченко в матче против «Кристал Пэлас» стал, конечно же, ассист на Мартинелли уже на 20-й минуте игры. В глаза бросилось то, что розыгрыш углового являлся, скорее всего, «домашней заготовкой» от команды Микеля Артеты. Зинченко перед подачей находился за пределами штрафной площади, но затем целенаправленно начал сдвигаться в свободную зону, что стало полной неожиданностью для оппонентов, которые устроили «массовку» в районе центра вратарской, где сошлись сразу три игрока «Арсенала». В итоге никто не сумел помешать Александру довольно спокойно головой перенаправить мяч именно в зону, на которой изначально фокусировались защитники «Кристал Пэлас». А уж там расторопнее всех оказался Габриэл Мартинелли, который почему-то после забитого мяча не стал искать объятий ассистировавшего ему Зинченко, чем несколько смутил украинца, ожидавшего, очевидно, более, если так можно выразиться, персонализированного празднования.

Вообще с точностью игры в пас у Зинченко в матче против «стекольщиков» был полный порядок. 42 из 46 передач украинца достигли адресата. Вперед неудачными выдались только 2 паса из 14, а вот с длинными передачами и навесами накануне вечером дела у Александра откровенно не задались – нулевая эффективность таких действий вынуждает Артету и самого украинца уделить дополнительное внимание этому игровому компоненту.

Стараясь активничать впереди, Зинченко практически постоянно подключался к атакам своей команды. Особенно удавалось украинцу вовремя использовать своеобразные «карманы» - свободные зоны, возникавшие на фланге обороны соперника. Первый такой эпизод возник у «Арсенала» при активных стараниях Зинченко уже на 8-й минуте, когда украинец среагировал на быстрый перевод атаки своей команды с правого фланга на левый при усилиях Джаки в центре поля. 29-летний швейцарец, увидев забегание Зинченко, мгновенно снабдил партнера выверенной передачей, после чего у Александра возникало несколько вариантов для развития атаки. Наш легионер принял решение пробить и, возможно, ошибся, ведь вратарь был готов к подобному, а острый кросс в штрафную, вероятно, мог бы оказаться более опасным.

Уже спустя минуту для «Арсенала» и Зинченко прозвучал первый неприятный «звоночек» в обороне. Украинец чересчур увлекся игрой на атаку, чем оголил свой фланг сзади, и «Кристал Пэлас» имел возможность создать остроту, особенно, если бы располагал в зоне еще хотя бы одним игроком. А так Джордану Айю удалось со своей половины поля пройти до начала финальной трети, но затем ганский легионер, несмотря на факт пребывания Зинченко у него за спиной, так и не рискнул смещаться на свободный фланг, не отдал и вперед, где защитники «Арсенала» плотно прихватили Эдуара, а выдал поперечную передачу, которая не оказалась успешной.

На 28-й минуте ситуация почти повторилась, если не учитывать, что Габриэл изначально «наварил», позволив сопернику перехватить мяч. Однако в этом моменте было отчетливо видно, насколько высоко старался действовать Зинченко, чтобы максимально быстро переходить в атаку и потенциально помогать «Арсеналу» создавать остроту впереди. Конкретно в этой ситуации «канонирам» повезло, что Дукуре чересчур долго принимал решение, а когда отдал направо в свободную зону на Эзе, у того уже не было времени на оценку ситуации, а пришлось с ходу выполнять навес, не принесший успеха «Кристал Пэлас».

Но в целом ситуаций, когда Зинченко оставался за спиной игроков атаки «Кристал Пэлас», что приводило к оголению зоны на левом фланге «Арсенала», вчера хватало. В поединках с более сильными оппонентами «канониры» однозначно получат за такие недочеты мячи в свои ворота, а потому Артете предстоит находить баланс в игре Зинченко на атаку и оборону.

Последний тезис подчеркивает и сравнение тепловых карт Зинченко и правого фулбека «Арсенала» Уайта. В частности, позиционно игра 24-летнего англичанина, который играет у Артеты с лета минувшего года, была все-таки более сбалансированной. Уайт и вперед ходил, и в защите отрабатывать успевал – в частности, многократно вступая в борьбу непосредственно в своей штрафной. Зинченко же чаще находился в районе центральной линии поля, оттягиваясь назад без должной гибкости при такой тактической задумке Артеты.

В любом случае указанные выше аспекты – это сложности «притирания», через которые Зинченко будет обязан пройти в новой команде. Критиковать украинца за подобное чересчур строго никто не будет, потому как Артета прекрасно понимает, что украинец не имел достаточно времени, чтобы глубинно интегрироваться в игру его команды.

А вот эпизод во втором тайме, когда у «Кристал Пэлас» последовала банальная «закидушка» из первой трети поля в финальную, показал, что позиционно Зинченко в обороне все-таки не чувствует себя полноценным хозяином ситуации. В частности, Айю убежал от Александра фактически как от стоячего – благо для «Арсенала», что последовавший прострел от африканца не принес «Кристал Пэлас» ничего существенного.

Как видим, несмотря на то, что Зинченко рядом статистических порталов был признан лучшим игроком матча, проблем в игре украинца в первом туре английской Премьер-лиги сезона-2022/23 хватало. К счастью для «Арсенала», в соперниках у команды Артеты был не «Ливерпуль» или «Манчестер Сити», и даже не «Тоттенхэм» или «Манчестер Юнайтед», а куда менее амбициозный и мощный коллектив.

Зинченко действительно классно сыграл в атаке, помогая создавать «Арсеналу» преимущество в зоне левого инсайда и фулбека, но Артете только предстоит интегрировать украинца в свою команду. Если испанский коуч сможет настроить Александра быть максимально эффективным как в обороне, так и в атаке, тогда «канониры» действительно заставят фанатов «Манчестер Сити» и лично Хосепа Гвардиолу пожалеть о расставании с украинцем.

«Арсенал» для Зинченко после многолетних триумфов в стане «горожан» - это реально шаг назад, однако если на него нужно было пойти, чтобы затем сделать два шага вперед, то стратегически это именно та пресловутая ситуация «win-win», которую так ищут клубы в начале сотрудничества с любым новым футболистом. В стартовом матче сезона выиграл и «Арсенал», и Александр Зинченко. Хочется верить, что такой исход будет ожидать «канониров» и украинского легионера и на финише…