Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «В первом тайме мы показали потрясающую энергию»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал разгромную победу над «Айнтрахтом» (6:1) в первом туре нового сезона Бундеслиги.

«В первом тайме мы показали потрясающую энергию. Во втором тайме мы немного сбавили обороты, но это нормально. Это умный ход, если посмотреть на календарь матчей на ближайшие месяцы. С точки зрения футбола, первый тайм было очень и очень приятно смотреть.

Мы очень вариативны в нападении. Мане дает нам больше гибкости. Защититься порой очень сложно. У нашей команды есть очень хорошая энергия, и вы можете видеть это по нашей игре», - сказал Нагельсман.