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Германия
06 августа 2022, 11:44 | Обновлено 06 августа 2022, 11:48
96
0

Тренер Айнтрахта: «Бавария была слишком хороша. У нас не было шансов»

Оливер Гласнер – о разгромном поражении на старте сезона Бундеслиги

06 августа 2022, 11:44 | Обновлено 06 августа 2022, 11:48
96
0
Тренер Айнтрахта: «Бавария была слишком хороша. У нас не было шансов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливер Гласнер

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер прокомментировал разгромное поражение от «Баварии» (1:6) в первом туре нового сезона Бундеслиги.

«Сегодня «Бавария» была просто слишком хороша для нас. Мы должны это признать. Сегодня вы видели, что происходит, когда вы даете команде с таким уровнем атаки необходимое ей пространство. Она получает много моментов и забивает много голов. Сегодня у нас не было шансов», - сказал Гласнер.

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Источник ФК Бавария
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