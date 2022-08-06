Германия06 августа 2022, 11:44 | Обновлено 06 августа 2022, 11:48
96
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Тренер Айнтрахта: «Бавария была слишком хороша. У нас не было шансов»
Оливер Гласнер – о разгромном поражении на старте сезона Бундеслиги
06 августа 2022, 11:44 | Обновлено 06 августа 2022, 11:48
96
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Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер прокомментировал разгромное поражение от «Баварии» (1:6) в первом туре нового сезона Бундеслиги.
«Сегодня «Бавария» была просто слишком хороша для нас. Мы должны это признать. Сегодня вы видели, что происходит, когда вы даете команде с таким уровнем атаки необходимое ей пространство. Она получает много моментов и забивает много голов. Сегодня у нас не было шансов», - сказал Гласнер.
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