Тренер Айнтрахта: «Бавария была слишком хороша. У нас не было шансов»

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер прокомментировал разгромное поражение от «Баварии» (1:6) в первом туре нового сезона Бундеслиги.

«Сегодня «Бавария» была просто слишком хороша для нас. Мы должны это признать. Сегодня вы видели, что происходит, когда вы даете команде с таким уровнем атаки необходимое ей пространство. Она получает много моментов и забивает много голов. Сегодня у нас не было шансов», - сказал Гласнер.