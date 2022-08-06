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  4. Александр ЗУБКОВ: «Решение о переходе в Шахтер далось очень легко»
Украина. Премьер лига
06 августа 2022, 12:03 | Обновлено 06 августа 2022, 12:13
1430
7

Александр ЗУБКОВ: «Решение о переходе в Шахтер далось очень легко»

Новичок «горняков» – о подписании контракта с донецким клубом

06 августа 2022, 12:03 | Обновлено 06 августа 2022, 12:13
1430
7
Александр ЗУБКОВ: «Решение о переходе в Шахтер далось очень легко»
ФК Шахтер Донецк. Александр Зубков

Украинский полузащитник Александр Зубков дал первое интервью после возвращения в донецкий «Шахтер».

– Александр, с возвращением в «Шахтер»! Какие эмоции сейчас испытываешь?
– Очень хорошие эмоции. Для меня это важно – соскучился по родному коллективу, по родному языку. Ведь когда ты общаешься на одном языке с партнерами по команде, это психологически помогает.

– Как узнал об интересе со стороны «Шахтера» и как проходили переговоры?
– Начали общаться примерно месяц назад, когда я еще был в лагере национальной сборной. Мне решение далось очень легко, потому что «Шахтер» – это мой родной клуб, это возможность играть в Лиге чемпионов, это родной коллектив, все родное. И очень хочется помочь в тяжелое время команде.

– Был ли ты знаком с Игором Йовичевичем или впервые увиделись?
– Встретились в первый раз, но я общался с игроками «Шахтера» и других клубов, которые работали с ним до этого, – все говорят только положительные вещи. Думаю, мы ближе познакомимся уже на футбольном поле. Я должен понять, что он от меня хочет, какую роль мне отводит. Будем работать.

– Почти со всеми игроками команды ты хорошо знаком. С кем больше всего общался, пока шли переговоры?
– Очень много общался с Колей Матвиенко, также от меня было несколько звонков Тарасу Степаненко. А еще я почти каждый день общался с Дарио Срной – наверное, даже больше, чем со своей женой. Мы все время были на связи, и наконец это случилось.

– Ты – воспитанник «Шахтера». Насколько для тебя важно в такой сложный для Украины момент оказаться в украинской команде и представлять ее на международной арене?
– Вы знаете, я родом из Макеевки, Донецкой области, у меня всегда была цель, мечта – выступать за донецкий «Шахтер». Все понимают, что сейчас у украинцев будет больше возможностей играть. Думаю, все будет в порядке и мы хорошо представим нашу страну.

– Под каким номером будешь выступать?
– Поговорю с ребятами, менеджером – возьму тот, который будет свободен. Я бы очень хотел играть под 11-м номером. Напишу Марлосу, спрошу – если он даст добро, то хотел бы взять номер 11.

– Какие у тебя цели и задачи на этот сезон и в целом с «Шахтером»?
– Считаю, чемпионат сейчас будет достаточно интересный. Все команды если и не одного уровня, то не так сильно будут отличаться, как раньше, поэтому каждая игра станет битвой за результат. Все знают амбиции президента клуба, все знают амбиции «Шахтера» – так что мы будем бороться за первое место.

– Ты являешься опытным футболистом, который поиграл в Европе, участвовал в еврокубках. Чувствуешь ли дополнительную ответственность, ведь состав у «Шахтера» очень молодой?
– Сейчас у нас сплав молодости и опыта. Необходимо немного погрузиться в процесс, понять требования тренера. Думаю, команда выйдет на пик к старту чемпионата.

– Что можешь сказать всем болельщикам команды?
– Болейте за «Шахтер»!

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 7
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Злий Глобинець
Молодець! Правильний і патріотичний вчинок! Аплодую
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0
veter
Потому что в гостях хорошо, а дома лучше.
Ну если ещё дома (в Украине)  смогут играть.
А если нет, то опять заграница.
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-1
Ретро Футбол
Особенно смешно звучит, что соскучился по коллективу. И со многими играл?)
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-1
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