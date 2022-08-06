Микель АРТЕТА: «Зинченко прибавляет нам универсальности»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после победы над «Кристал Пэлас» (2:0) в матче 1-го тура АПЛ оценил игру летних новичков команды – Александра Зинченко и Габриэла Жезуса.

«Они оба показывают, насколько голодны. Они готовы рисковать, брать на себя инициативу. Это действительно серьезное усиление для нас. Зинченко прибавляет нам универсальности – то, чего нам не хватает.

Игра, которую Жезус стал показывать с самого начала – просто кошмар для защитников. Он наэлектризован, он никогда не останавливается, всегда висит у вас на плечах. Он готов бежать с мячом и без него. Я очень доволен его игрой», - сказал Артета.