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Лига чемпионов
06 августа 2022, 10:20 | Обновлено 06 августа 2022, 11:59
294
0

Сергей НАГОРНЯК: «Динамо забило именно тогда, когда было тяжело»

Тренер отметил действия Караваева, принесшего победу киевлянам

06 августа 2022, 10:20 | Обновлено 06 августа 2022, 11:59
294
0
Сергей НАГОРНЯК: «Динамо забило именно тогда, когда было тяжело»
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк высказал мнение о победе киевского «Динамо» над «Штурмом» (1:0) в матче квалификации Лиги чемпионов.

«Самое главное, что «динамовцы» выиграли в номинально домашней встрече. Тяжело было, но киевская команда терпела и в итоге победила. Забили мяч как раз тогда, когда тяжело было.

Очередной гол Караваева в этом сезоне еврокубков? Хороший забитый мяч получился. Дубинчак хорошо прострелил, а мяч лег на ногу Александру, который и открыл счет во встрече. Караваев в этом поединке играл не защитника. Саша в матче со «Штурмом» сыграл на той позиции, на которой он раньше, в принципе, все время и играл. Караваев забил хороший мяч, слету здорово попал в ворота!.

Какие шансы на успех в ответной встрече? Шансы есть всегда. Раньше победа со счетом 1:0 была лучше, чем 2:1. Но правило выездного гола отменили. Тяжело будет. Но шансы у киевлян хорошие, где-то 50 на 50. Может, Луческу опять что-то придумает.

«Динамо» в первом матче выиграло, хоть Цыганков и пропускал поединок. Но вышел на поле Караваев и забил решающий мяч», - сказал Нагорняк.

Ответный поединок между «Штурмо» и «Динамо» пройдет во вторник, 9 августа. Победитель противостояния сыграет с победителем пары «Бенфика» – «Мидтьюлланд» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

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Сергей Нагорняк Александр Караваев Динамо Киев Штурм Грац Лига чемпионов Динамо - Штурм
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Источник Sportarena
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