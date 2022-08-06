Новый сезон АПЛ: кто, куда, сколько

В первую пятницу августа стартовал новый сезон английской Премьер-лиги. Сезон этот обещает быть не просто интересным и интригующим, а по-настоящему незабываемым. В первую очередь потому, что, если судить по трансферной политике «гегемонов» лиги, в новом сезоне за чемпионство могут бороться сразу шесть коллективов.

Еще один нюанс: клубы АПЛ на данный момент, то есть фактически за почти месяц до закрытия трансферного окна, успели потратиться больше, чем все клубы Примеры, серии А и Бундеслиги.

В общем, в сезон 2022/2023 АПЛ входит во всеоружии. А мы давайте попытаемся разобраться, кто из английских команд сколько тратил нынешним летом, и как далеко простираются их амбиции.

Топ-6

МанСити

Оптовых закупок по бросовым и небросовым ценам на сей раз не было. Похоже, свой главный трансфер в нынешнее межсезонье «Сити» оформил еще до начала этого межсезонья – купил за 60 млн евро у «Боруссии» Холланда. Теперь у Гвардиолы есть «второй Агуэро». А может, и первый Холланд.

Еще одно важное приобретение – покупка у «Лидса» опорника Филипса за почти 49 миллионов. И в этой связи нужно говорить, что данное приобретение – не для того, «чтобы было», а прямая замена уехавшему на Родину ветерану Фернандиньо.



Твиттер Манчестер Сити. Филлипс

Так что покупки у действующего чемпиона – очень точечные и продиктованные игровой необходимостью. И они затмевают потери. Клуб отпустил в «Челси» Стерлинга, а в «Арсенал» - Жезуса и Зинченко. Все трое – игроки важные, но не ключевые. Их есть кем заменить. Практически равноценно. Так что и в новом сезоне «Сити» должен быть главным претендентом на трофей.

Ливерпуль

Знаменитой атакующей троицы Салах – Мане – Фирмино в «Ливере» уже не будет. Мане ушел в «Баварию». Да и бразилец уже далеко не тот, что раньше.

Но, с другой стороны, у Клоппа теперь будет новая линия атаки. Со «старым» Салахом: клуб переподписал египтянина.

Ему в пару купили у «Бенфики» за 75 млн Нуньеса. И уругваец уже начал отрабатывать свой громкий трансфер. Из «Фулхэма» пришел за шесть миллионов атакующий полузащитник Карвалью.

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас и Дарвин Нуньес

С этой парочкой «Ливерпуль» точно станет сильнее. И быстро оклемается от потери Мане – его без проблем может заменить Диаз. Команда Клоппа обладает достаточной глубиной состава, чтобы снова бороться за чемпионство.

Тоттенхэм

Первое, по-настоящему не только активное, но и «вменяемое» межсезонье «шпор» за последние лет пять. За это нужно поблагодарить Конте и нового спортдира Паратичи. Ну и, конечно, нужно благодарить президента клуба Леви, который решил довериться итальянцам.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ришарлисон, Антонио Конте и Гарри Кейн

Приобретения лондонцев впечатляют: купленный за 58 млн у «Эвертона» форвард Ришарлисон, экс-полузащитник «Брайтона» Биссума (29 млн), бывший бровочник «Мидсбро» Спенс (почти 15 млн) и хорошо знакомый Конте по совместной работе в «Интере» Перишич, пришедший свободным агентом. Вишенка на торте – аренда у «Барселоны» центрального защитника Ленгле.

Кейн и Сон на месте, остальные ключевые игроки – тоже. Нынешний «Тоттнэм» точно может замахнуться на нечто большее, нежели борьба за топ-4.

Челси

В свой первый за многие годы сезон без Абрамовича «аристократы» входят с определенными тревогами. Но и с определенными надеждами.

Тухель остался на тренерском мостике. И получил расширенный кредит доверия. Клуб избавился от серьезных, но потерявших мотивацию игроков – Рюдигера, Кристенсена и Лукаку. И очень хочет избавиться от Кепы и Вернера.

Новички тоже звездные: пришел Стерлинг из «Сити» за 56 млн, Кулибали из «Наполи» (40 млн), 18-летнее дарование из «Астон Виллы» Чуквуэмека за 24 миллиона. Последнее на данный момент приобретение – левый защитник Кукурелья из «Брайтона», которого очень хотел «Сити». Цена вопроса – почти 73 миллиона евро, что сделало испанца вторым самым дорогим игроком (на данный момент) нынешнего межсезонья АПЛ.

Getty Images/Global Images Ukraine. Калиду Кулибали

Если «синим» удастся подписать и де Йонга из «Барсы», они точно будут в «золотой» гонке.

Арсенал

Самый непредсказуемый «экземпляр» из этой шестерки. И самый интересный для нас, учитывая переход из «Сити» украинца Зинченко за 35 млн.

Кроме «Зины», лондонцы купили у того же «МанСити» нападающего Жезуса (чуть больше 52 млн). Ряды команды усилит и купленный за 35 млн у «Порту» полузащитник Виейра.



Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Если не считать уход Ляказетта, о котором было известно еще по ходу минувшего сезона, то «канонирам» не только удалось полностью сохранить костяк команды, но и усилиться.

Команда наконец-то притерлась к тренеру – и наоборот. Игра уже стабилизировалась, кроме того, лондонцам не нужно играть на втором фронте - в ЛЧ. В общем, есть все шансы, чтобы как минимум ворваться в топ-четыре.

Манчестер Юнайтед

В команду наконец-то пришел толковый, прогрессивный тренер. Тен Хаг – это должно быть надолго. Во всяком случае, у голландца есть все задатки, чтобы достичь на «Олд Трафорд» новых вершин.

Главное приобретение «манкунианцев» - покупка у «Аякса» левого защитника Мартинеса за более чем 58 млн. Обращает на себя внимание и приход из «Фейеноорда» за 15 млн полузащитника Маласиа. В качестве свободного агента в клуб перебрался датчанин Эриксен.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Ериксен

В свою очередь, клуб разгрузил платежную ведомость, отпустив ветеранов, лучшее время которых уже ушло: Матича, Кавани, Мату, Гранта.

С другой стороны, клуб покинул Погба, так и не нашедший себя в АПЛ. Да и Лингард, видится, еще мог послужить команде.

Но главная новость, связанная с «МЮ» на протяжении всего «окна», - уйдет или не уйдет Роналду. Пока что он остается. Но, похоже, оставаться не хочет. Но и желающих его приобрести тоже нет. И если португалец все же и дальше будет в рядах «Юнайтед», он наверняка еще сможет по-хорошему удивить. И команда останется в чемпионской гонке.

Середняки

Вест Хэм

Неплохая трансферная кампания «молотобойцев». Купили за 36 млн у «Сассуоло» нападающего Скамакку, центрбека «Ренна» Агерда за 35 млн, а у «Суонси» - полузащитника Даунса (десять с половиной млн). Усилили и вратарскую позицию: подписали Ареоля из «ПСЖ» за чуть больше девяти млн. Также за 17,5 миллионов фунтов был куплен левый вингер «Бернли» Максвелл Корне.

Welcome to West Ham United, Maxwel Cornet! 👋 pic.twitter.com/dLRWhGLcxg — West Ham United (@WestHam) August 5, 2022

Кроме Ярмоленко, команду покинули сразу несколько свободных агентов, не играющих ключевой роли в игровых построениях. А вот о ком нужно сожалеть, так это о Нобле, ушедшем на «пенсию».

По всей видимости, «молотобойцы» станут первыми после «великолепной шестерки».

Лестер

Странное межсезонье для «лис». Пока что входящих трансферов нет. Команду покинули голкипер Шмейхель, Лукман вернулся в «Лейпциг». На «старых дрожжах» Роджерс уже не вытянет сезон. Команда скатится вниз таблицы.

Вулверхэмптон

У «Бернли» купили центрбека Коллинза за 24 млн, а у «Лейпцига» - атакующего полузащитника Чхана за почти 17 млн. Серьезных потерь удалось избежать. Свое место в середине должны отстоять.

Ньюкасл

Внезапно разбогатевшие «сороки», вопреки досужим домыслам, не тратят деньги налево и направо, а пытаются их вкладывать с умом.

Тем не менее, новые собственники клуба раскошелились почти на 70 млн. У «Лилля» был куплен за 37 млн центрбек Ботман, у «Астон Виллы» за 17,5 млн полузащитник Таргетт, а у «Бернли» - за 11,5 млн евро вратарь Поуп.

Никого из основного состава «Ньюкасл» не продал. Стало быть, команда потихоньку будет взбираться наверх. Сейчас ее предел – бороться за зону Лиги Европы.

Астон Вилла

Бирмингемский клуб был очень активен на трансферном рынке. И покупали, и продавали.

Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Карлос

Приобретения: защитник «Севильи» Диего Карлос (31 млн), выкупили у «Барсы» трансфер Коутиньо за 20 млн, у «Ромы» приобрели голкипера Ульсена за три с половиной млн, а у «Севильи» арендовали полузащитника Аугустинссона.

Потери тоже ощутимые. Чуквуэмека отпустили в «Челси», Таргетта – в «Ньюкасл». Еще одной потерей можно считать уход в «Трабзонспор» полузащитника Трезеге.

Имеющегося потенциала команде должно хватить, чтобы не думать о вылете.

Брентфорд

Самый датский клуб АПЛ достаточно живо вел себя в межсезонье. Приобрели за 19 млн нападающего «Халла» Поттера. Из «Болоньи» за 16 млн пришел полузащитник Хики. Усилили и вратарскую позицию: в качестве свободного агента в команду пришел бывший голкипер «Лацио» Стракоша. Появился в команде и первый украинец – бывший полузащитник «Днепра-1» Ярмолюк.

Из существенных потерь – уход в «МЮ» Эриксена.

Команда обладает достаточным потенциалом, дабы нормально себя чувствовать в середине таблицы.

Лидс

Ушли два лидера. За сумасшедшие деньги: Филипс в «Сити», а Рафинья – в «Барсу» (59 млн). Полученные средства клуб вложил в новых игроков. А это, на минуточку, больше ста миллионов. Пришли Ааронсон и Кристенсен из «Зальцбурга», Синистерра из «Фейеноорда», Адамс из «Лейпцига», Джаби из «МанСити».

И хоть в команде уже нет Бьелсы на тренерском мостике, все равно должно быть весело. «Лидс» скучать не даст.

Ноттингем Форрест



Твиттер Ноттингем Форрест. Орель Мангаля

Новичок АПЛ уже успел потратить на новобранцев 95 миллионов. Причем подписывал как на ближнюю перспективу (Вильямс, Мангаля), так и на «сейчас» (Лингард). Очень интересный состав вырисовывается. Они точно пошумят на славу.

Эвертон

В прошлом сезоне «ириски» боролись за выживание. В нынешнем намерены сделать шаг вперед. Из «Бернли» взяли полузащитника Макнила за 26,4 млн евро. Но вот уход в «Тоттенхэм» форварда Ришарлисона пока что не компенсировали достойной заменой. Прыгнуть выше головы будет очень сложно.

Аутсайдеры

«Борнмут», «Брайтон», «Саутгемптон», «Кристал Пэлас», «Фулхэм». Эти команды и по кадровому подбору, и по притязаниям – далеко не фонтан.

Хотя последние двое из этого списка активничали на рынке. В частности, «дачники» закупились почти на 40 млн евро (Соломон из «Шахтера» тоже у них) - они наверняка попытаются закрепиться в АПЛ.

«Пэлас» тоже вложил в новичков почти 35 млн. Но вот хватит ли всего этого для того, чтобы не бороться за выживание – большой вопрос.