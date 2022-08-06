СРНА: «С приходом Нереса у Шахтера был самый сильный состав в истории»

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна рассказал, что произошло в его жизни после начала полномасштабной войны. По его мнению, у команды на тот момент был самый лучший состав в истории.

«Я знаю одно - 23 февраля у нас была команда, которая была готова атаковать Лигу чемпионов. Это была наша цель. Считаю, что с приездом Нереса появилась самая сильная на бумаге команда в истории «Шахтера». 23 февраля у нас была тренировка на базе, мы играли против дубля и готовились к «Металлисту». Тогда уже никто не чувствовал себя комфортно, но, к сожалению, 24 февраля проснулся утром в 4.07 - началась эта ужасная война.

Я просто прошел войну, когда был маленьким. И 24 числа я вернулся в детство, когда услышал сирену. Сирена – это то, что вернуло меня в 90-й год. Не могу сказать, что не испугался. Но, с другой стороны, я рад, что моя семья не была там со мной.

Наша команда собралась в гостинице «Опера» - мы все вместе прожили там 2-3 дня, пока не уехали. К счастью, эту историю с иностранцами мы закончили очень хорошо - все выехали безопасно. Мы это сделали благодаря помощи Чеферина и Андрея Павелко. На тот момент это был какой-то успех, ведь мы отвечаем за всех наших легионеров.

23 февраля у нас была команда, чтобы бороться в Лиге чемпионов, а 24-го у нас не было ничего. Как и у плюс-минус каждого украинца. Каждый из нас что-то потерял. Но, к сожалению, с войной надо жить. Можно построить новый дом, квартиру, футбольное поле, но человеческую жизнь, увы, ты никогда не вернешь. Это болит больше всего.

Я уехал через три дня в Хорватию, но мое сердце осталось в Украине. Конечно, тогда был хаос у всех: что будет завтра, есть «Шахтер» или нет, есть футбол или нет. К сожалению или к счастью, люди привыкли к войне со временем. Так привыкали к ней и в Хорватии, в Израиле и других странах. Конечно, мы все хотим, чтобы война закончилось. И чем быстрее – тем лучше. Надеемся и ждем этого дня.

Но из своего опыта и из того, что мне рассказали родители и другие люди, я уверяю вас, что у Хорватии был самый красивый период в нашей жизни после войны. 10-15 лет мы просто жили в счастье – потому что был мир. Люди начали больше уважать и любить друг друга, больше ценить стакан вина, воды, хлеб. И начали больше уважать сами себя и то время, когда мы, может, иногда были недовольны, но потом начали ценить его в 300 раз больше.

Мне говорят, что многие люди не вернутся в Украину. Поверьте мне: наступит мир и украинцы, которые сейчас находятся за границей, с радостью и любовью вернутся в свою страну и сделают ее еще сильнее и лучше. Украинцы должны знать, что они не одни, а много людей в мире с ними и будут с ними до конца. Ни одна война не вечна. Я уверен, что придет время, когда это закончится, и мы снова будем гулять, пить кофе, кушать, общаться и смотреть, как самолеты летают в Украину. Этот день точно придет - и нас ждут только хорошие времена после войны», - сказав Срна.