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  4. Дарио СРНА: «Мудрик не продается. В Аяксе за него просили бы 100 миллионов»
Украина. Премьер лига
05 августа 2022, 15:30 | Обновлено 05 августа 2022, 15:32
1372
10

Дарио СРНА: «Мудрик не продается. В Аяксе за него просили бы 100 миллионов»

Директор «Шахтера» – о будущем талантливого вингера

05 августа 2022, 15:30 | Обновлено 05 августа 2022, 15:32
1372
10
Дарио СРНА: «Мудрик не продается. В Аяксе за него просили бы 100 миллионов»
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна (по центру) и Михаил Мудрик (крайний справа)

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна рассказал о том, готов ли клуб продать Михаила Мудрика.

– Были предложения, но президент не готов продавать Мудрика сегодня. Для меня Мудрик – самый лучший футболист Европы на этой позиции после Мбаппе и Винисиуса Жуниора. И он это показывает. Гол, который он забил «Аяксу»… Поищите на ютубе - не думаю, что за последние 20 лет вы найдете 5-6 таких голов. 

Есть люди, которые хотят воспользоваться ситуацией и войной и дешево забрать наших футболистов. Их проблема в том, что они не знают нашего президента. Сегодня Мудрик не продается. Когда Миша дойдет до топа – тогда президент будет рассматривать его продажу. 

– Сколько стоит Мудрик?
– У него нет цены. Как я сказал, после Мбаппе и Жуниора я не вижу третьего футболиста, кроме Мудрика, на этой позиции в Европе. Во-первых, он порядочный парень. Во-вторых, профессионал. В-третьих, он любит «Шахтер». Да, он сказал, что хочет уйти, но сейчас он на своем месте и остается в команде. У Мудрика сумасшедший потенциал. 

Я ему сказал: «Миша, у тебя все впереди. Ты с «Шахтером» можешь только расти. И когда мы увидим, что ты на пике и больше не растешь, то за тобой будет стоять очередь». Цену делает рынок. Если бы сегодняшний Мудрик играл в «Аяксе», то за него просили бы 100 миллионов.

Мудрик – это наш футболист, наша гордость, наше будущее, наш лидер. Мы ждем от него большего. Но не нужно оказывать на него большое давление. Пусть он вместе с командой получает удовольствие на футбольном поле? - сказал Срна.

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Источник Трибуна
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Комментарии 10
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Gregory Dnipro
"...В-третьих, он любит «Шахтер». Да, он сказал, что хочет уйти.... ! " Нарик походу мозгом окончательно поплыл ! Дорогая я тебя безмерно люблю поэтому я хочу с тобой развестись  насыпьте ему ещё "муки" 
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+6
Умник
Астанавитесь
Гол Аяксу был в товарняке, какие винисуусы какие неймары?
Какие 100млн.?
Если он в лч такое положит тогда плюс к карме.
Тяжело сказать что ли, у нас кроме Миши на левом фланге никого))))
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+6
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adidas777
Кроты продолжают жить в параллельной реальности. Угробят очередного украинского игрока. За которого давали немцы, более чем адекватную сумму в 20 лямов. И никто больше не даст.
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+5
Ретро Футбол
Наркомана окончательно поплавило. Судя по этому бреду, Мбаппе и Винисиус ещё должны сырне сказать спасибо за комплимент)
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+5
Burevestnik
при наличии в команде бразильцев (те, которые ушли) может он и улучшил бы свой потенциал.  А сейчас команда стала на пол-уровня ниже и он там... 
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0
zzg77
Правильно Зинченко сделал, что в своё время слинял! Его бы до сих пор мариновали и фиг бы он чего-нибудь достиг! Ещё яркий пример - Малиновский.
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0
Злий Глобинець
Правильно все Даріо сказав. Так і треба поступати - твердо і принципово.
І мені подобається, що Даріо поступово стає "голосом Шахтаря", виражаючи громадськості позицію і клубу, і гравців, і величезної армії уболівальників гірників. Дійсно Даріо наша Легенда, як колись на полі, так і зараз, біля керма управління.
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-7
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