Дарио СРНА: «Мудрик не продается. В Аяксе за него просили бы 100 миллионов»

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна рассказал о том, готов ли клуб продать Михаила Мудрика.

– Были предложения, но президент не готов продавать Мудрика сегодня. Для меня Мудрик – самый лучший футболист Европы на этой позиции после Мбаппе и Винисиуса Жуниора. И он это показывает. Гол, который он забил «Аяксу»… Поищите на ютубе - не думаю, что за последние 20 лет вы найдете 5-6 таких голов.

Есть люди, которые хотят воспользоваться ситуацией и войной и дешево забрать наших футболистов. Их проблема в том, что они не знают нашего президента. Сегодня Мудрик не продается. Когда Миша дойдет до топа – тогда президент будет рассматривать его продажу.

– Сколько стоит Мудрик?

– У него нет цены. Как я сказал, после Мбаппе и Жуниора я не вижу третьего футболиста, кроме Мудрика, на этой позиции в Европе. Во-первых, он порядочный парень. Во-вторых, профессионал. В-третьих, он любит «Шахтер». Да, он сказал, что хочет уйти, но сейчас он на своем месте и остается в команде. У Мудрика сумасшедший потенциал.

Я ему сказал: «Миша, у тебя все впереди. Ты с «Шахтером» можешь только расти. И когда мы увидим, что ты на пике и больше не растешь, то за тобой будет стоять очередь». Цену делает рынок. Если бы сегодняшний Мудрик играл в «Аяксе», то за него просили бы 100 миллионов.

Мудрик – это наш футболист, наша гордость, наше будущее, наш лидер. Мы ждем от него большего. Но не нужно оказывать на него большое давление. Пусть он вместе с командой получает удовольствие на футбольном поле? - сказал Срна.