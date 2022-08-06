В Динамо рассказали, когда Цыганков вернется в основную группу

Вингер «Динамо» Виктор Цыганков пропустил первый поединок 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Штурма» из-за дискофморта в приводящей мышце. Цыганков был включен в основной состав, но на предматчевой разминке почувствовал боли в мышце, поэтому врачи настояли на том, чтобы игрок пропустил поединок.

Как сообщает официальный сайт клуба, сейчас Цыганков занимается по индивидуальной программе. Через несколько дней ожидается его возвращение в основную группу. Поэтому вполне возможно, что в ответном матче со «Штурмом», который состоится во вторник, 9 августа, в Граце, Цыганков сможет помочь «Динамо».