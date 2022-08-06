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Чемпионат Португалии
Бенфика
05.08.2022, FT 4 : 0
Арока
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Португалия
06 августа 2022, 04:58 | Обновлено 06 августа 2022, 05:34
108
0

ВИДЕО. Как Бенфика разгромила Ароку. Яремчук заменил Нереса

В Португалии 5 августа стартовал национальный чемпионат

06 августа 2022, 04:58 | Обновлено 06 августа 2022, 05:34
108
0
ВИДЕО. Как Бенфика разгромила Ароку. Яремчук заменил Нереса
ФК Бенфика. Роман Яремчук

В Португалии 5 августа стартовал национальный чемпионат.

В первом матче Бенфика разгромила Ароку со счетом 4:0. 

Украинский форвард лиссабонского клуба Роман Яремчук вышел на замену на 72-й минуте, заменив бразильца Давида Нереса, экс-форварда «Шахтера».

Чемпионат Португалии

1-й тур, 5 августа

Бенфика – Арока – 4:0

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Бенфика).
45’
Quaresma (Арока) получает красную карточку.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Жилберто Жуниор (Бенфика).
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Бенфика Арока чемпионат Португалии по футболу Роман Яремчук Давид Нерес видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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