Португалия06 августа 2022, 04:58 | Обновлено 06 августа 2022, 05:34
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ВИДЕО. Как Бенфика разгромила Ароку. Яремчук заменил Нереса
В Португалии 5 августа стартовал национальный чемпионат
06 августа 2022, 04:58 | Обновлено 06 августа 2022, 05:34
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В Португалии 5 августа стартовал национальный чемпионат.
В первом матче Бенфика разгромила Ароку со счетом 4:0.
Украинский форвард лиссабонского клуба Роман Яремчук вышел на замену на 72-й минуте, заменив бразильца Давида Нереса, экс-форварда «Шахтера».
Чемпионат Португалии
1-й тур, 5 августа
Бенфика – Арока – 4:0
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Бенфика).
45’
Quaresma (Арока) получает красную карточку.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Рафа Силва (Бенфика).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Жилберто Жуниор (Бенфика).
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