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Украина. Премьер лига
06 августа 2022, 04:32 | Обновлено 06 августа 2022, 04:46
518
0

Журналист рассказал, перейдет ли Кабаев из Зари в Динамо

По словам Игоря Цыганыка, хавбек точно сыграет в Лиге конференций

06 августа 2022, 04:32 | Обновлено 06 августа 2022, 04:46
518
0
Журналист рассказал, перейдет ли Кабаев из Зари в Динамо
ФК Заря Луганск. Владислав Кабаев

Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал о том, на какой стадии находится возможный трансфер полузащитника «Зари» Владислава Кабаева в киевское «Динамо»:

«Кабаев – в «Динамо»? Возможно. Так я буду говорить. Футболист сейчас в «Заре», он точно играет ответный матч против «Университети». Поэтому давайте не торопиться, давайте не спешить.

Футболист должен быть, самое главное, здоровым. Потому что я помню кучу случаев, когда кто-то поторопился, а потом оно не сложилось. Поэтому за Кабаева мы будем болеть в матче против «Университати». Я так себе представляю».

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Игорь Цыганык Владислав Кабаев Заря Луганск Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Университатя - Заря Лига конференций
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Источник Циганик LIVE
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