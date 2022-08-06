Журналист рассказал, перейдет ли Кабаев из Зари в Динамо

Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал о том, на какой стадии находится возможный трансфер полузащитника «Зари» Владислава Кабаева в киевское «Динамо»:

«Кабаев – в «Динамо»? Возможно. Так я буду говорить. Футболист сейчас в «Заре», он точно играет ответный матч против «Университети». Поэтому давайте не торопиться, давайте не спешить.

Футболист должен быть, самое главное, здоровым. Потому что я помню кучу случаев, когда кто-то поторопился, а потом оно не сложилось. Поэтому за Кабаева мы будем болеть в матче против «Университати». Я так себе представляю».