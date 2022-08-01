Источник: Луческу заинтересован в трансфере левого вингера Зари

Футбольный журналист Игорь Бурбас рассказал, что наставник «Динамо» Мирча Луческу заинтересован в трансфере левого вингера «Зари» Владислава Кабаева:

«Позиция левого вингера – болезненная для «Динамо». Сейчас ушел Вербич. Раньше ушел Де Пена. Это два основных игрока, которые закрывали эту позицию. Сейчас там пробуют Ваната. А вот Антюха основным никогда не считали, он больше для конкуренции.

Несколько недель или даже месяц назад тренерский штаб «Динамо» задался вопросом, чтобы усилить эту позицию. И начали искать: кем усилить команду, среди игроков из чемпионата Украины. Просмотрели кандидатуры, а реально некого даже пригласить. У «Шахтера» есть Мудрик, а других посмотрели – ну, куда? В основном, предлагаемые кандидатуры были даже не для усиления, а больше для ослабления.

Единственная кандидатура, которую согласовал Луческу и которая рассматривалась всерьез – Владислав Кабаев из «Зари». Это единственный, кто мог бы соответствовать уровню «Динамо».