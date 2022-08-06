Лига конференций06 августа 2022, 03:55 | Обновлено 06 августа 2022, 04:03
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ВИДЕО. Сухой лист! Феноменальный гол забит в матче Лиги конференций
Нико Янкович с углового закрутил мяч в ворота в игре «Зрински» и «Тобола»
06 августа 2022, 03:55 | Обновлено 06 августа 2022, 04:03
88
0
Феноменальный гол забит в матче 3-го раунда квалификации Лиги конференций между боснийским «Зрински» и «Тоболом» из Казахстана (1:0).
На 76-й минуте встречи полузащитник балканского клуба Нико Янкович оформил «сухой лист» – с углового закрутил мяч точно под дальнюю штангу.
ВИДЕО. Сухой лист! Феноменальный гол забит в матче Лиги конференций
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