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Лига конференций
06 августа 2022, 03:55 | Обновлено 06 августа 2022, 04:03
88
0

ВИДЕО. Сухой лист! Феноменальный гол забит в матче Лиги конференций

Нико Янкович с углового закрутил мяч в ворота в игре «Зрински» и «Тобола»

06 августа 2022, 03:55 | Обновлено 06 августа 2022, 04:03
88
0
ВИДЕО. Сухой лист! Феноменальный гол забит в матче Лиги конференций
ФК Зриньски. Нино Янкович

Феноменальный гол забит в матче 3-го раунда квалификации Лиги конференций между боснийским «Зрински» и «Тоболом» из Казахстана (1:0).

На 76-й минуте встречи полузащитник балканского клуба Нико Янкович оформил «сухой лист» – с углового закрутил мяч точно под дальнюю штангу.

ВИДЕО. Сухой лист! Феноменальный гол забит в матче Лиги конференций

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Зриньски Тобол сухой лист Лига конференций видео голов и обзор Нико Янкович
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Источник Sport.ua
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