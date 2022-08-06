Феноменальный гол забит в матче 3-го раунда квалификации Лиги конференций между боснийским «Зрински» и «Тоболом» из Казахстана (1:0).

На 76-й минуте встречи полузащитник балканского клуба Нико Янкович оформил «сухой лист» – с углового закрутил мяч точно под дальнюю штангу.

ВИДЕО. Сухой лист! Феноменальный гол забит в матче Лиги конференций