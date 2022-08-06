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Украина. Премьер лига
06 августа 2022, 03:35 | Обновлено 06 августа 2022, 03:46
24
0

Журналист: в Шахтер поступило серьезное предложение по Мудрику от Ниццы

Клуб Лиги 1 перебил все предложения по 21-летнему футболисту

06 августа 2022, 03:35 | Обновлено 06 августа 2022, 03:46
24
0
Журналист: в Шахтер поступило серьезное предложение по Мудрику от Ниццы
ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик

Футбольный журналист Игорь Цыганык сообщил, что на днях французская «Ницца» предприняла попытку подписать вингера «Шахтера» и сборной Украины Михаила Мудрика.

Клуб Лиги 1 перебил все предложения по 21-летнему футболисту, которые делали до этого «Байер» и «Брентфорд».

«Я не знаю, готов ли продавать Мудрика Ахметов или нет. На сегодняшний день Мудрик остается в «Шахтере».

Хотя хочу вам сказать, что на днях было самое привлекательное за все время предложение. Поступило оно от «Ниццы», и это было реальное предложение. Оно перебило все предложения, которые были до этого от «Байера» и «Брентфорда». Но Мудрик пока еще в «Шахтере».

Повторюсь, «Ницца» действительно хотела Мудрика, «Ницца» дала большие деньги, перебила все предложения, которые были до этого, но «Шахтер» пока еще держится. Может быть, «горняки» ждут больше, может 40 млн, 50, 100? Я не знаю. Но можно не дождаться».

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Источник Циганик LIVE
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