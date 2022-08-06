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  4. Лион – Аяччо – 2:1. Как забил Тете в Лиге 1. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Франции
Лион
05.08.2022, FT 2 : 1
Аяччо
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Франция
06 августа 2022, 02:20 | Обновлено 06 августа 2022, 02:44
14
0

Лион – Аяччо – 2:1. Как забил Тете в Лиге 1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура чемпионата Франции

06 августа 2022, 02:20 | Обновлено 06 августа 2022, 02:44
14
0
Лион – Аяччо – 2:1. Как забил Тете в Лиге 1. Видео голов и обзор матча
ФК Лион. Тете

В первом туре чемпионата Франции «Лион» обыграл «Аяччо» со счетом 2:1. 

У составе хозяев голы забили бразильский хавбек Тете, арендованный у Шахтераи форвард Александр Ляказетт. У гостей голом ответил Тома Мангани.

«Лион» набрал 3 очка, а Тете забил первый гол сезона во Франции.

Лига 1. 1-й тур

Лион – Аяччо – 2:1

Голы: Тете, 12, Ляказетт, 22 (пен) –  Мангани, 31 (пен)

Лион: Антони Лопеш, Тальяфико, Люкеба, Густо, Ауар (Риу, 30), Лукас Пакета (Толиссо, 75), Тиагу Мендес, Лепено, Токо Экамби (Баркола, 75), Тете (Шерки, 89), Ляказетт.

Аяччо: Леруа, Альфонс, Диалло, Авинель, Гонзалез, Нури (Киминьяни, 71), Маркетти (Кутадер, 89), Мангани (Лячи, 89), Эль-Идрисси (Спадануда, 71), Байяла (Муссити-Око, 71), Амума.

Предупреждения: Ляказетт, 33 - Авинель, 20. Амума, 33. Эль-Идрисси, 34. Диалло, 41. Спадануда, 90+3

Удаления: Антони Лопеш, 27. Амума, 45+4 (вторая желтая)

Судья: Бастьен (Франция)

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Лион Аяччо Лига 1 чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор Тете Александр Ляказетт
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Источник Sport.ua
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