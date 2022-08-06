Украина. Премьер лига06 августа 2022, 00:23 |
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ФОТО. Теплые объятия! Зубков присоединился к Шахтеру
Украинский хавбек ранее выступал за венгерский «Ференцварош»
06 августа 2022, 00:23 |
653
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Украинский хавбек Александр Зубков присоединился к донецкому «Шахтеру».
В клубе его встретили с теплыми объятиями. Контракт клуба УПЛ с игроком рассчитан до лета 2027 года.
Украинский хавбек ранее выступал за венгерский «Ференцварош».
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ФОТО, Теплые объятия. Зубков присоединился к Шахтеру
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