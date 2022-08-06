Украинский хавбек Александр Зубков присоединился к донецкому «Шахтеру».

В клубе его встретили с теплыми объятиями. Контракт клуба УПЛ с игроком рассчитан до лета 2027 года.

Украинский хавбек ранее выступал за венгерский «Ференцварош».

ФОТО, Теплые объятия. Зубков присоединился к Шахтеру