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  4. ФОТО. Теплые объятия! Зубков присоединился к Шахтеру
Украина. Премьер лига
06 августа 2022, 00:23 |
653
0

ФОТО. Теплые объятия! Зубков присоединился к Шахтеру

Украинский хавбек ранее выступал за венгерский «Ференцварош»

06 августа 2022, 00:23 |
653
0
ФОТО. Теплые объятия! Зубков присоединился к Шахтеру
ФК Шахтер Донецк. Александр Зубков

Украинский хавбек Александр Зубков присоединился к донецкому «Шахтеру».

В клубе его встретили с теплыми объятиями. Контракт клуба УПЛ с игроком рассчитан до лета 2027 года.

Украинский хавбек ранее выступал за венгерский «Ференцварош».

ФОТО, Теплые объятия. Зубков присоединился к Шахтеру

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Источник ФК Шахтер Донецк
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