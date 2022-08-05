Италия05 августа 2022, 21:35 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Джорджиньо Вейналдум – игрок Ромы
Хавбек «ПСЖ» продолжит карьеру в Серии А
05 августа 2022, 21:35 |
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«Рома» официально сообщила о подписании полузащитника «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдума. Речь идет о годичной аренде с опцией выкупа. Хавбек будет выступать в «Роме» под 25-м номером.
В «ПСЖ» Вейналдум перешел всего год назад из «Ливерпуля». В прошлом сезоне на счету 31-летнего нидерландца 3 гола и 3 ассиста в 38 матчах во всех турнирах.
Ранее «Рома» продала в «Марсель» своего хавбека Жордана Верету.
👀😙🎶#ASRoma | @GWijnaldum pic.twitter.com/V3z2BsMVtc— AS Roma (@OfficialASRoma) August 5, 2022
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