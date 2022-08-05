Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Джорджиньо Вейналдум – игрок Ромы
Италия
05 августа 2022, 21:35 |
646
0

ОФИЦИАЛЬНО. Джорджиньо Вейналдум – игрок Ромы

Хавбек «ПСЖ» продолжит карьеру в Серии А

05 августа 2022, 21:35 |
646
0
ОФИЦИАЛЬНО. Джорджиньо Вейналдум – игрок Ромы
ФК Рома

«Рома» официально сообщила о подписании полузащитника «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдума. Речь идет о годичной аренде с опцией выкупа. Хавбек будет выступать в «Роме» под 25-м номером.

В «ПСЖ» Вейналдум перешел всего год назад из «Ливерпуля». В прошлом сезоне на счету 31-летнего нидерландца 3 гола и 3 ассиста в 38 матчах во всех турнирах.

Ранее «Рома» продала в «Марсель» своего хавбека Жордана Верету.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by AS Roma (@officialasroma)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by AS Roma (@officialasroma)

По теме:
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за переход Зубкова
ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал вингера Бернли Корне
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер снова отдал форварда в аренду в Цюрих
Рома Рим ПСЖ Джорджиньо Вейналдум трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1 аренда игрока
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Рома
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Зубков стал игроком Шахтера
Футбол | 05 августа 2022, 17:21 12
ОФИЦИАЛЬНО. Зубков стал игроком Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Зубков стал игроком Шахтера

Воспитанник клуба подписал с «горняками» пятилетнее соглашение

Дарио СРНА: «Мудрик не продается. В Аяксе за него просили бы 100 миллионов»
Футбол | 05 августа 2022, 15:30 26
Дарио СРНА: «Мудрик не продается. В Аяксе за него просили бы 100 миллионов»
Дарио СРНА: «Мудрик не продается. В Аяксе за него просили бы 100 миллионов»

Директор «Шахтера» – о будущем талантливого вингера

ОФИЦИАЛЬНО. Доминго Бланко – игрок Днепра-1
Футбол | 05.08.2022, 19:40
ОФИЦИАЛЬНО. Доминго Бланко – игрок Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Доминго Бланко – игрок Днепра-1
Победный дебют ван Леувена. Заря минимально победила Университатю
Футбол | 04.08.2022, 22:24
Победный дебют ван Леувена. Заря минимально победила Университатю
Победный дебют ван Леувена. Заря минимально победила Университатю
ВИДЕО. Петряк посвятил гол своему тестю, который погиб, защищая Украину
Футбол | 05.08.2022, 14:22
ВИДЕО. Петряк посвятил гол своему тестю, который погиб, защищая Украину
ВИДЕО. Петряк посвятил гол своему тестю, который погиб, защищая Украину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Удержать поднятую планку. Каким будет Прометей в новом сезоне?
Удержать поднятую планку. Каким будет Прометей в новом сезоне?
04.08.2022, 13:30
Баскетбол
Минимальный шаг к цели. Динамо обыграло Штурм в первом матче
Минимальный шаг к цели. Динамо обыграло Штурм в первом матче
03.08.2022, 22:51 48
Футбол
Стало известно, как Усик возвращался в Украину после вторжения армии рф
Стало известно, как Усик возвращался в Украину после вторжения армии рф
03.08.2022, 16:37
Бокс
Украинец Шевадзуцкий проведет бой с бывшим соперником Виталия Кличко
Украинец Шевадзуцкий проведет бой с бывшим соперником Виталия Кличко
05.08.2022, 05:05 2
Бокс
ВИДЕО. Артета – о реакции Гвардиолы на трансфер Зинченко
ВИДЕО. Артета – о реакции Гвардиолы на трансфер Зинченко
04.08.2022, 18:50
Футбол
Динамо победило Штурм, поступок Усика, Зинченко в хорошей компании
Динамо победило Штурм, поступок Усика, Зинченко в хорошей компании
04.08.2022, 05:03
Футбол
Подарок украинцам. Усик лично выкупил права на трансляцию реванша с Джошуа
Подарок украинцам. Усик лично выкупил права на трансляцию реванша с Джошуа
03.08.2022, 17:59 18
Бокс
9 украинских вундеркиндов из FM2012. Стал ли хоть кто-то звездой?
9 украинских вундеркиндов из FM2012. Стал ли хоть кто-то звездой?
05.08.2022, 12:45 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности