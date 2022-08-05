ОФИЦИАЛЬНО. Джорджиньо Вейналдум – игрок Ромы

«Рома» официально сообщила о подписании полузащитника «ПСЖ» Джорджиньо Вейналдума. Речь идет о годичной аренде с опцией выкупа. Хавбек будет выступать в «Роме» под 25-м номером.

В «ПСЖ» Вейналдум перешел всего год назад из «Ливерпуля». В прошлом сезоне на счету 31-летнего нидерландца 3 гола и 3 ассиста в 38 матчах во всех турнирах.

Ранее «Рома» продала в «Марсель» своего хавбека Жордана Верету.