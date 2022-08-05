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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Марсель подписал полузащитника Ромы
Франция
05 августа 2022, 20:46 |
103
0

ОФИЦИАЛЬНО. Марсель подписал полузащитника Ромы

Жордан Верету продолжит карьеру в Лиге 1

05 августа 2022, 20:46 |
103
0
ОФИЦИАЛЬНО. Марсель подписал полузащитника Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Жордан Верету

«Марсель» официально сообщил о подписании полузащитника «Ромы» Жордана Верету. Условия контракта не разглашаются.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 11 миллионов евро.

Верету выступал за «Рому» с лета 2019 года. В прошлом сезоне на счету 29-летнего француза 4 гола и 10 ассистов в 50 матчах за «Рому» во всех турнирах.

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Источник ФК Марсель
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