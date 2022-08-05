Франция05 августа 2022, 20:46 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Марсель подписал полузащитника Ромы
Жордан Верету продолжит карьеру в Лиге 1
05 августа 2022, 20:46 |
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«Марсель» официально сообщил о подписании полузащитника «Ромы» Жордана Верету. Условия контракта не разглашаются.
По информации СМИ, сумма трансфера составила 11 миллионов евро.
Верету выступал за «Рому» с лета 2019 года. В прошлом сезоне на счету 29-летнего француза 4 гола и 10 ассистов в 50 матчах за «Рому» во всех турнирах.
𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 5, 2022
🎬 𝗘𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗲 𝗩𝗜𝗜𝗜
✍️ « 𝗗𝗲́𝗳𝗶 𝗚𝗮𝗹𝗮𝗰𝘁𝗶𝗸 » #BienvenueSurMars 𝗝𝗼𝗿𝗱𝗮𝗻 𝗩𝗲𝗿𝗲𝘁𝗼𝘂𝘁 👽🛸 pic.twitter.com/cOpc9289cS
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