ОФИЦИАЛЬНО. Марсель подписал полузащитника Ромы

«Марсель» официально сообщил о подписании полузащитника «Ромы» Жордана Верету. Условия контракта не разглашаются.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 11 миллионов евро.

Верету выступал за «Рому» с лета 2019 года. В прошлом сезоне на счету 29-летнего француза 4 гола и 10 ассистов в 50 матчах за «Рому» во всех турнирах.