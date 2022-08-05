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Англия
05 августа 2022, 17:50 | Обновлено 05 августа 2022, 18:29
211
0

ВИДЕО. Микель АРТЕТА: «Зинченко и Жезус помогут нам побеждать»

Наставник «Арсенала» - о новичках команды

05 августа 2022, 17:50 | Обновлено 05 августа 2022, 18:29
211
0
ВИДЕО. Микель АРТЕТА: «Зинченко и Жезус помогут нам побеждать»
ФК Арсенал. Микель Артета

Накануне дебютного матча сезона против «Кристал Пэлас» (5 августа) главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от игры новичков команды, Александра Зинченко и Габриэла Жезуса:

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Источник Sport.ua
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