Англия05 августа 2022, 17:50 | Обновлено 05 августа 2022, 18:29
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ВИДЕО. Микель АРТЕТА: «Зинченко и Жезус помогут нам побеждать»
Наставник «Арсенала» - о новичках команды
05 августа 2022, 17:50 | Обновлено 05 августа 2022, 18:29
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Накануне дебютного матча сезона против «Кристал Пэлас» (5 августа) главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от игры новичков команды, Александра Зинченко и Габриэла Жезуса:
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