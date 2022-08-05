Дарио СРНА: «Йовичевич покинул Днепр-1 не по правилу ФИФА»

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна заявил, что главный тренер Игорь Йовичевич перешел не по правилу ФИФА. До этого он работал с СК «Днепр-1».

«Назначение Йовичевича наделало шума? Да, с нами всегда шумно. - Думаю, люди понимают, что мы очень много футболистов продавали в топ-клубы и очень многих из топ-клубов покупали. Даже логика говорит, что «Шахтер» разбирается в бумагах. У нас никогда ни с кем не было проблем. Шум поднял тот, кому это было нужно. Все очень чисто и очень прозрачно.

У Игора Йовичевича заканчивался контракт 30 июня - он не ушел по правилу ФИФА. Мы начали говорить с ним о том, готов ли он приехать в «Шахтер» и стать нашим тренером. Конечно, для него это шаг вперед. Он согласился. Юристы связались, сделали свою работу - и мы его подписали. Все очень просто. Проще и быть не может.

Реакция «Днепра-1»? Я сказал, что не буду реагировать на это. «Шахтер» - это очень большой клуб, который уже давно играет в Лиге чемпионов, который продает футболистов «Баварии», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Борусии» Дортмунд.

«Шахтер» - справедливый клуб со справедливыми людьми и справедливым президентом. Поверьте мне, если что-то было бы не так, то мы никогда не подписали бы Йовичевича. Это не в нашем ДНК», - сказал Срна.