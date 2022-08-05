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  4. Дарио СРНА: «Йовичевич покинул Днепр-1 не по правилу ФИФА»
Украина. Премьер лига
05 августа 2022, 17:46 | Обновлено 05 августа 2022, 18:30
1162
3

Дарио СРНА: «Йовичевич покинул Днепр-1 не по правилу ФИФА»

Директор «Шахтера» – о скандальном подписании контракта с хорватским специалистом

05 августа 2022, 17:46 | Обновлено 05 августа 2022, 18:30
1162
3
Дарио СРНА: «Йовичевич покинул Днепр-1 не по правилу ФИФА»
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин, Игор Йовичевич и Дарио Срна

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна заявил, что главный тренер Игорь Йовичевич перешел не по правилу ФИФА. До этого он работал с СК «Днепр-1».

«Назначение Йовичевича наделало шума? Да, с нами всегда шумно. - Думаю, люди понимают, что мы очень много футболистов продавали в топ-клубы и очень многих из топ-клубов покупали. Даже логика говорит, что «Шахтер» разбирается в бумагах. У нас никогда ни с кем не было проблем. Шум поднял тот, кому это было нужно. Все очень чисто и очень прозрачно. 

У Игора Йовичевича заканчивался контракт 30 июня - он не ушел по правилу ФИФА. Мы начали говорить с ним о том, готов ли он приехать в «Шахтер» и стать нашим тренером. Конечно, для него это шаг вперед. Он согласился. Юристы связались, сделали свою работу - и мы его подписали. Все очень просто. Проще и быть не может. 

Реакция «Днепра-1»?  Я сказал, что не буду реагировать на это. «Шахтер» - это очень большой клуб, который уже давно играет в Лиге чемпионов, который продает футболистов «Баварии», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Борусии» Дортмунд. 

«Шахтер» - справедливый клуб со справедливыми людьми и справедливым президентом. Поверьте мне, если что-то было бы не так, то мы никогда не подписали бы Йовичевича. Это не в нашем ДНК», - сказал Срна.

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Источник Трибуна
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Barsa_che
Йовичевич, дуже слабкий тренер, те що його взяв Шахтар, це тільки послабить команду.
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