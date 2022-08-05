Англия05 августа 2022, 17:25 |
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Где смотреть онлайн матч АПЛ Эвертон – Челси
Матч первого тура чемпионата Англии
05 августа 2022, 17:25 |
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В субботу, 6 августа «Эвертон» в первом туре нового сезона АПЛ примет «Челси». Начало матча – в 19:30 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports Украина».
Эвертон – Челси. Прогноз и анонс на матч АПЛ
В прошлом сезоне «Челси» финишировал третьим в АПЛ с 74 очками. «Эвертон» стал 16-м с 39 баллами.
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