В субботу, 6 августа «Эвертон» в первом туре нового сезона АПЛ примет «Челси». Начало матча – в 19:30 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports Украина».

Эвертон – Челси. Прогноз и анонс на матч АПЛ

В прошлом сезоне «Челси» финишировал третьим в АПЛ с 74 очками. «Эвертон» стал 16-м с 39 баллами.