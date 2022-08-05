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  4. Где смотреть онлайн матч АПЛ Эвертон – Челси
Англия
05 августа 2022, 17:25 |
184
0

Где смотреть онлайн матч АПЛ Эвертон – Челси

Матч первого тура чемпионата Англии

05 августа 2022, 17:25 |
184
0
Где смотреть онлайн матч АПЛ Эвертон – Челси
ФК Эвертон. Френк Лэмпард

В субботу, 6 августа «Эвертон» в первом туре нового сезона АПЛ примет «Челси». Начало матча – в 19:30 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Setanta Sports Украина».

Эвертон – Челси. Прогноз и анонс на матч АПЛ

В прошлом сезоне «Челси» финишировал третьим в АПЛ с 74 очками. «Эвертон» стал 16-м с 39 баллами.

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Источник Sport.ua
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